Sezonun son 'Parlayan Yıldızlar'ı İş Sanat'ta sahne aldı

İş Sanat’ın kariyerlerinin başındaki müzisyenlerimize sahnesini açarak konser deneyimi sunduğu Parlayan Yıldızlar, 26. sezonun son konseriyle dinleyicileriyle buluştu. 27 Nisan Pazartesi 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenen konserde Mert Köse (fagot), Arya Şirin Utandı (keman) ve Cahide Gür (fagot) yer aldı.

Mert Köse, repertuvarında Lars-Erik Larsson ve Eugène Bozza’nın eserlerine yer verirken, Arya Şirin Utandı Ludwig van Beethoven, Pablo de Sarasate ve Ahmet Adnan Saygun’un eserlerini seslendirdi. Cahide Gür ise Ludwig Milde ve Camille Saint-Saëns eserlerinden oluşan bir seçki sundu.

MERT KÖSE, FAGOT

2008 yılında Mersin’de doğan Mert Köse, 2017 yılında Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Giorgi Ksovreli ile fagot eğitimine başladı. 2024 ve 2025 yıllarında Doğuş Çocuk Senfoni Orkestrası’nda şef Rengim Gökmen yönetiminde konserler verdi. 2025 yılında ÜAK SDEK Gençlik Senfoni Orkestrası ile şef Burak Tüzün yönetiminde sahne aldı. Aynı yıl Senfonik Tınılarla Orkestra Akademisi (S.T.O.A.) Yaz Kampı’na davet edildi.

REKLAM

Getiğimiz yıl Vienna Classical Music Competition’da üçüncülük ödülüne layık görülen genç sanatçı, eğitimine Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda devam ediyor.

ARYA ŞİRİN UTANDI, KEMAN

2007 yılında Mersin’de doğan Arya Şirin Utandı, keman eğitimine Mersin Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda başladı.

2022’de Paris Uluslararası Müzik Yarışması’nda üçüncülük elde etti. 2024’te Classical Stars Music Competition’da Gold Prize, World Classical Music Award’da Platinum Prize ve Masterful Technique Special Award kazandı. Aynı yıl World Grand Prix International Music Contest’te Gold Prize ödülüne layık görüldü. 2025’te Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası’na katılarak yurt içi ve yurt dışında konserler verdi. Eğitimine Lily Tcuhumburidze ile devam ediyor.

CAHİDE GÜR, FAGOT

2007 yılında Ankara’da doğan Cahide Gür, 2017’de Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı’nda fagot eğitimine başladı. 2024’te aynı kurumun lisans programına kabul edildi. TRT Müzik’te yayınlanan projelerde ve çeşitli senfoni orkestralarıyla sahne aldı; 2025’te İngiltere Büyükelçiliği’nde gerçekleştirilen Shakespeare’in Müziği projesinde yer aldı. Sergio Azzolini’nin ustalık sınıfına katılan sanatçı, eğitimine Gülnur Kurt ile devam ediyor.

REKLAM

PROGRAM

MERT KÖSE

Camille Saint-Saëns, Bassoon Sonata, Op. 168

Eugène Bozza, Recit Sicilienne et Rondo

Lars-Erik Larsson, Bassoon Concertino Op.45 No. 4

ARYA ŞİRİN UTANDI

Ludwig van Beethoven, Sonata No. 1

Pablo de Sarasate, Introduction and Tarantella

Adnan Saygun, Horon

CAHİDE GÜR

Ludwig Milde, Concertino

Camille Saint-Saëns, Bassoon Sonata, Op.168

Camille Saint-Saëns, Bassoon Sonata, R.148

Geçtiğimiz sezonun Parlayan Yıldızlar konserlerinde yer alan genç müzisyenlerin performanslarından kısa videoları, İş Sanat’ın YouTube kanalından izleyebilirsiniz.