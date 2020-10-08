Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, geçtiğimiz günlerde 2021-2023 dönemine ilişkin Yeni Ekonomi Programı'nı açıklamıştı. Program açıklandığından beri en çok merak edilenlerden biri de 2020 Emekli maaşı zammı oldu. 2020 Emekli maaşı zammı belli oldu mu? SGK, BAĞKUR emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

SGK, BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ZAMMI NE KADAR OLACAK?

2020 Emekli maaşı zammına dair resmi bir açıklama henüz gelmedi ancak enflasyon rakamları belli tahminlerin yapılmasına izin veriyor. Yeni Ekonomi Programı'ndaki 2020 TÜFE tahminine göre 6 aylık enflasyon yüzde 4.49 olacak. Bu durumda Ocak'ta SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 4.49, memurlar ve memur emeklileri ise yüzde 3.49 zam alacak.