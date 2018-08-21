Evllik, boşanma ya da mahkeme kararı ile soyadını değiştiren çalışanlar SGK’ya şahsen başvuruda bulunarak bu değişikliği bildirebilir. Ayrıca başvuru yapacakların internet ortamından SGK’ya bildirim yapamadıklarını da bilmeleri gerekir. E Devlet üzerinden birçok konuda sorgulama yapılabilirken soyadı değişikliği için bağlı olunan SGK şubesine gitmek gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanın hizmet dökümünde isim ve soyisim geçirir. Sigorta primlerinizin SGK’ya kayıtlı soyadınızın da olduğu bilgiler üzerinden yattığı için değişikliği bildirmek önemlidir. Peki SGK soyadı değişikliği bildirimi nasıl yapılır? Soyadı değişikliği için gerekli evraklar nelerdir?

SGK SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na Nüfus Cüzdanınız ve soyadı değişikliği yapmak istediğiniz sebebe uygun belge (Evlilik cüzdanı, boşanma davası kararı v.b.) ile şahsen başvuru yapmalısınız. Başvurular dilekçe il yapılır. Yazımızdaki dilekçe örneğinden faydalanabilirsiniz. SGK’da soyadı değişikliği yaptıktan sonra E Devlet üzerinden Hizmet Dökümünüzü görüntüleyerek yeni soyadınızın işleme alınıp alınmadığını öğrenebilirsiniz.

SGK SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ



Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığı



…….Sosyal Güvenlik İl Müdürülüğü

……. Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü

……………………… Sigorta sicil numarası ile çalışıyorum. Evlendiğimden dolayı kimlik bilgilerimde değişiklik olmuştur.

Kimlik bilgilerimle ilgili değişikliğin bilgisayar kayıtlarınızdan düzeltilmesini arz ederim. …/… /2015

Saygılarımla

Ad-Soyad :

TC No:

İmza :

Ek:

1. Evlenme Cüzdanı fotokopisi

2. Nüfus Kayıt Örneği

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