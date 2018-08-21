SGK
Merak Edilenler
Haberler > Ekonomi > Merak Edilenler > SGK soyadı değişikliği nasıl yapılır? Dilekçe örneği...

SGK soyadı değişikliği nasıl yapılır? Dilekçe örneği…

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) üzerinden sigortalı çalışanlar soyadı değişikliği durumlarında kurumuna bunu bildirmelidir. Çünkü çalışanın soyadı hizmet dökümüne işlenir. Peki SGK’ya soyadı değişikliği nasıl bildirilir? Gerekli evraklar nelerdir?

21.08.2018 - 01:32 | Güncelleme:

Evllik, boşanma ya da mahkeme kararı ile soyadını değiştiren çalışanlar SGK’ya şahsen başvuruda bulunarak bu değişikliği bildirebilir. Ayrıca başvuru yapacakların internet ortamından SGK’ya bildirim yapamadıklarını da bilmeleri gerekir. E Devlet üzerinden birçok konuda sorgulama yapılabilirken soyadı değişikliği için bağlı olunan SGK şubesine gitmek gerekir.

Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanın hizmet dökümünde isim ve soyisim geçirir. Sigorta primlerinizin SGK’ya kayıtlı soyadınızın da olduğu bilgiler üzerinden yattığı için değişikliği bildirmek önemlidir. Peki SGK soyadı değişikliği bildirimi nasıl yapılır? Soyadı değişikliği için gerekli evraklar nelerdir?

 

SGK SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR?

Bağlı olduğunuz Sosyal Güvenlik Kurumu’na Nüfus Cüzdanınız ve soyadı değişikliği yapmak istediğiniz sebebe uygun belge (Evlilik cüzdanı, boşanma davası kararı v.b.) ile şahsen başvuru yapmalısınız. Başvurular dilekçe il yapılır. Yazımızdaki dilekçe örneğinden faydalanabilirsiniz. SGK’da soyadı değişikliği yaptıktan sonra E Devlet üzerinden Hizmet Dökümünüzü görüntüleyerek yeni soyadınızın işleme alınıp alınmadığını öğrenebilirsiniz.

SGK SOYADI DEĞİŞİKLİĞİ DİLEKÇE ÖRNEĞİ

Sosyal Güvelik Kurumu Başkanlığı


…….Sosyal Güvenlik İl Müdürülüğü

……. Sosyal Güvenlik Merkez Müdürlüğü 

……………………… Sigorta sicil numarası ile çalışıyorum. Evlendiğimden dolayı kimlik bilgilerimde değişiklik olmuştur.

Kimlik bilgilerimle ilgili değişikliğin bilgisayar kayıtlarınızdan düzeltilmesini arz ederim. …/… /2015

Saygılarımla

Ad-Soyad :

TC No:

İmza :

Ek:

1. Evlenme Cüzdanı fotokopisi

2. Nüfus Kayıt Örneği

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
Sen de Düşüncelerini Paylaş!
2000
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
Yorumlar 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER
adblock
Adblocker kullanıyorsunuz.

Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.

Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.

Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.

Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.

Haberturk.com'u izinli listeye nasıl alacağınızı öğrenmek için tıklayınız.