        SGK, yemek bedeli ödemelerinde prim düzenlemesi yapacak - İş-Yaşam Haberleri

        SGK, yemek bedeli ödemelerinde prim düzenlemesi yapacak

        Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından yapılması planlanan yeni düzenlemeyle, çalışanlara verilen günlük yemek bedelinin 300 liraya kadar olan kısmı prime esas kazançtan muaf tutulmaya devam ederken, 300 lirayı aşan kısım ise prime tabi olacak

        Giriş: 06.03.2026 - 16:21
        SGK'dan yemek bedeli düzenlemesi

        SGK'dan alınan bilgiye göre, işyeri ve müştemilatında yemek verilmesi dışındaki durumlarda, çalışılan günlere ait günlük yemek bedeline ilişkin düzenlemeye gidilecek.

        Buna göre, yemek yardımının, yemek kartı, yemek kuponu ya da çeki, üçüncü kişilerden fatura karşılığı hizmet alımı, çalışanlara nakden ödeme yapılması şeklinde sağlanması halinde 300 liraya kadar olan kısımdan primden muaf olurken, 300 liralık tutarın aşılması halinde ise yalnızca aşan kısım üzerinden prim alınacak.

