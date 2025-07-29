Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta?
UEFA Avrupa Ligi serüvenine erken turdan başlayan Beşiktaş, 2. ön eleme turunda karşılaştığı Shakhtar Donetsk'e İstanbul'da 4-2 mağlup olarak tur için işini zora soktu. Siyah-beyazlı ekip, rövanş mücadelesinde Ukrayna temsilcisine bu kez Polonya'nın Krakow kentinde konuk olacak. Avrupa sahnesinde 254. sınavına çıkacak olan Beşiktaş, tur umutlarını canlı tutmak için sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. İşte Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı yayın bilgisi...
Tüpraş Stadyumu'nda oynanan ilk maçta Shakhtar Donetsk’e 4-2 yenilen Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda ikinci randevuya hazırlanıyor. Siyah-beyazlı ekip, Avrupa kupalarında yazdığı tecrübeyi bu kez rövanşa yansıtmak istiyor. Temsilcimiz, rövanş maçında tur biletini kapmak için Krakow’da sahaya mutlak zafer hedefiyle çıkacak. Peki, Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman ve saat kaçta? İşte ayrıntılar...
SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
UEFA Avrupa Ligi 2'nci Ön Eleme Turu rövanş mücadelsi ise 31 Temmuz saat 21.00'de oynanacak.
SHAKHTAR DONETSK - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?
Reymana Stadı'nda oynanacak mücadele HT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ'IN UEFA KADROSU
Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile oynayacağı maçlar öncesinde UEFA'ya bildirdiği kadroda dört oyuncu yer almadı.
Siyah-beyazlı ekipte Emrecan Uzunhan, Bahtiyar Zaynutdinov, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain UEFA listesinde kendine yer bulamadı.
Beşiktaş'ın UEFA'ya bildirdiği listede şu isimler bulunuyor:
"Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Gabriel Paulista, Felix Uduokhai, Necip Uysal, Tayyip Talha Sanuç, David Jurasek, Emirhan Topçu, Tayfur Bingöl, Demir Ege Tıknaz, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Keny Arroyo, Kartal Kayra Yılmaz, Joao Mario, Ernest Muçi, Can Keleş, Rafa Silva, Al Musrati, Elan Ricardo, Gedson Fernandes, Tammy Abraham"
HT SPOR KANAL FREKANS BİLGİLERİ VE YAYINCI PLATFORMLAR
Uydu Bilgileri
42° Doğu Uydusu, Batı Beam
Frekans: 11837 Vertical (Dikey)
Sembol Oranı: 30000
Yayıncı Platformlar
Digitürk: Kanal 75
D-Smart: Kanal 79
Tivibu: Kanal 87
Kablo TV: Kanal 227
Turkcell TV+
BEŞİKTAŞ SHAKHTAR DONETSK'I ELERSE RAKİBİ KİM OLACAK?
Beşiktaş, Avrupa Ligi 2. eleme turunda Ukrayna temsilcisini elerse 3. Eleme Turu'na yükselmesi halinde Rangers / Panathinaikos eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.