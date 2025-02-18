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        Haberler Magazin Shakira, hastaneden taburcu edildi! Lima konseri için yol çıktı - Magazin haberleri

        Shakira, Lima konseri için yol çıktı

        Karın ağrısı şikâyetiyle Peru'da hastaneye kaldırılan Shakira, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kolombiyalı şarkıcı, Lima'da vereceği konser için kaldığı otelden ayrıldı

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 18.02.2025 - 08:12 Güncelleme: 18.02.2025 - 08:12
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        Kolombiyalı şarkıcı Shakira, konser için bulunduğu Peru'da mide rahatsızlığı nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

        Ünlü şarkıcı, yaptığı açıklamada; "Karın bölgemdeki bir rahatsızlık nedeniyle acil servise gitmek zorunda kaldım ve şu anda hastanede yatıyorum. Doktorlar, bu akşam sahne alacak kadar iyi olmadığımı söyledi. Yarın daha iyi olmayı ve hastaneden en kısa sürede taburcu olup sizler için hazırladığım şovu sunmayı umuyorum" ifadelerini kullanmıştı.

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        Shakira, tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

        Konuyla ilgili açıklamada bulunan Shakira, sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen konserin yeniden planlandığını duyurdu. Şarkıcı, Lima Ulusal Stadyumu'nda vereceği konser için kaldığı otelden ayrıldı.

        Fotoğraflar: AA, AP

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