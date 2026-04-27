        Haberler Dünyadan Shakira'nın konseri için sahne kurulumunda çalışan bir ekip üyesi ezilerek hayatını kaybetti

        Brezilya'nın ünlü Copacabana Plajı'nda düzenlenecek Shakira konserinin sahne kurulumunda çalışan bir kişi, meydana gelen trajik bir kazada yaşamını yitirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27 Nisan 2026 - 15:12 Güncelleme:
        Sahne hazırlığında trajik ölüm

        Shakira'nın Brezilya'daki Copacabana Plajı'nda ​​vereceği büyük konser için sahne kurulumu sırasında bir kişi ezilerek hayatını kaybetti.

        Kolombiyalı şarkıcının, 2 Mayıs Cumartesi günü Rio de Janeiro'da büyük bir ücretsiz konserde sahne alması planlanıyordu.

        Daha önce Lady Gaga'nın 2,5 milyon ve Madonna'nın 1,6 milyon hayranına seslendiği plaj konserinin bir benzeri için sahne hazırlığı başlamışken, bir teknisyen, kaldırma sisteminde meydana gelen kaza sonucu bacaklarından ciddi şekilde yaralandı. Hastaneye kaldırılan ekip üyesi, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Konser organizasyonu adına yapılan açıklamada, "Maalesef teknisyen hastanede hayatını kaybetti" denildi.

        Ekipler, bir milyondan fazla katılımcıyı çekmesi beklenen gösteriyi hazırlamak için haftalarca çalıştı. Trajik olay sonrası konserin iptal edilip edilmeyeceği henüz bilinmiyor.

        Shakira, geçen yıl, Kolombiya'nın Medellin şehrindeki konserini, mekandaki sahne çatısında meydana gelen bir arıza nedeniyle potansiyel bir güvenlik tehlikesi oluşturması üzerine iptal etmek zorunda kalmıştı.

        #Shakira
        #konser
        #ölüm
        #brezilya
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
