Shakira turne rekoru kırdı

Dünyaca ünlü Kolombiyalı şarkıcı Shakira, çıktığı turneyle rekor kırdı. 'Las Mujeres Ya No Lloran' adlı turnesi, Latin Amerika'da bir kadın sanatçının en yüksek hasılat elde eden konseri oldu.

48 yaşındaki şarkıcı Shakira, Kolombiyalı meslektaşı Karol G'nin 29 gösteriyle 125 milyon dolarlık hasılatını geçti. Shakira, Güney Amerika'daki 21 konserle 130 milyon dolarlık hasılat elde etti.

Billboard'a göre şarkıcı, 2025 ortası Boxscore Raporu'nun ilk 10'una giren tek Latin turnesinin sahibi oldu. Shakira, aynı rapora göre, küresel çapta ikinci sırada yer aldı.

Shakira, geçen hafta ABD'nin New Jersey eyaletinde verdiği konserinde salgın paniğiyle gündeme gelmişti. ABD Sağlık Bakanlığı yetkilileri, etkinliğin kızamık hastalığının yayılmasıyla bağlantılı olabileceği konusunda uyarmış, konsere giden seyirciler de tedirginliklerini sosyal medyada dile getirmişti.

ABD Sağlık Bakanlığı'nın yetkilileri, yaptıkları basın açıklamasında, 15 Mayıs'ta East Rutherford'daki MetLife Stadyumu'nda Shakira'nın konserine katılan bir kişinin, çok sayıda personeli ve katılımcıyı hastalığa maruz bırakmış olabileceğini belirtmişti.