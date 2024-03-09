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        Haberler Spor Basketbol EuroLeague Shane Larkin EuroLeague tarihine geçti - Basketbol Haberleri

        Shane Larkin EuroLeague tarihine geçti

        Anadolu Efes'in tecrübeli basketbolcusu Shane Larkin, THY EuroLeague'de 28. haftanın en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. 31 yaşındaki guard, toplamda 17. kez MVP seçilip bu alanda EuroLeague rekoru kırdı.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 16:50 Güncelleme: 09.03.2024 - 16:50
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        Shane Larkin EuroLeague tarihine geçti
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        THY EuroLeague'de 28. haftanın sona ermesin ardından haftanın en değerli oyuncusu da belli oldu.

        EuroLeague'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Anadolu Efes'in Sinan Erdem Spor Salonu'nda Alman ekibi Bayern Münih'i 109-86'lık skorla mağlup ettiği karşılaşmaya damgasını vuran Shane Larkin'in MVP seçildiği belirtildi.

        Larkin, mücadelede 28 sayı, 4 asist ve 3 ribaundla oynayarak 33 verimlilik puanı aldı.

        Toplamda 17. kez haftanın MVP'si seçilen 31 yaşındaki basketbolcu, EuroLeague tarihine geçti.

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