Devre arasında kadroyu yenilemeyi hedefleyen Galatasaray'da hedefteki isimlerden biri olduğu konuşulan Xherdan Shaqiri, önemli açıklamalar yaptı. Liverpool'un Everton'la oynadığı ve 5-2 kazandığı derbide 1 gol kaydeden İsviçreli yıldız, maçın ardından İngiliz ekibindeki geleceği ile alakalı "Üst seviyelerde oynamak için maçları kazanmak çok önemli hatta bu en önemli şey. Çok iyi durumdayız ve umarım en tepede kalabiliriz. Dürüst olmak gerekirse Liverpool'la Premier Lig'i kazanmak benim en büyük hayalim. Taraftarlarımıza 30 yıldır hasret duydukları Premier Lig'i vermek istiyoruz" ifadeleriyle takımda kalacağının da mesajını verdi.

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