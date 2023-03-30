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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sharon Stone, yıllar sonra o film için aldığı ücreti açıkladı

Sharon Stone, kendisine ün kazandıran 'Temel İçgüdü' (Basic Instinct) filmiyle ilgili yıllar sonra bir itirafta bulundu. Ünlü oyuncu, filmdeki rolünün karşılığında başroldeki bir diğer isim olan Michael Douglas'tan 13.5 milyon dolar daha az aldığını söyledi

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  • Sharon Stone, yıllar sonra o film için aldığı ücreti açıkladı - Magazin haberleri

    1992 yapımı 'Temel İçgüdü' filminde canlandırdığı karakter ile bir döneme damgasını vuran Sharon Stone, yıllar sonra filmdeki rolü karşılığında ödenen ücreti açıkladı.
  • Sharon Stone, yıllar sonra o film için aldığı ücreti açıkladı - Magazin haberleri

    Sharon Stone, başroldeki bir diğer isim olan Michael Douglas'tan 13,5 milyon dolar daha az aldığını söyledi.
  • Sharon Stone, yıllar sonra o film için aldığı ücreti açıkladı - Magazin haberleri

    "BEN YENİYDİM VE O ÇOK BÜYÜK BİR YILDIZDI"

    65 yaşındaki Sharon Stone, "Michael Douglas 14 milyon dolar kazandı. Ben yeniydim ve o çok büyük bir yıldızdı" diye konuştu.
  • Sharon Stone, yıllar sonra o film için aldığı ücreti açıkladı - Magazin haberleri

    Sharon Stone, filmden sadece 500 bin dolar kazandığını söyledi. Ayrıca Stone, endüstride kadınların konumlarıyla ilgili gözlemlerini de aktardı ve şun ifadeleri kullandı: Kadınların neler yapabileceğini daha çok düşünmeliyiz. Eskiden sete gittiğimde seks sahneleri çekilirken 300 erkek olurdu.
  • Sharon Stone, yıllar sonra o film için aldığı ücreti açıkladı - Magazin haberleri

    Sharon Stone ardından sözlerine şu şekilde devam etti: İşler değişti ve artık filmlerde kadınlar var. Gerçekten minnettarım.
  • Sharon Stone, yıllar sonra o film için aldığı ücreti açıkladı - Magazin haberleri

    'TEMEL İÇGÜDÜ' HAKKINDA

    'Temel İçgüdü', (Basic Instinct) 1992'de vizyona girdi. Michael Douglas ile Sharon Stone'un baş rollerini paylaştığı filmde, bir cinayet dosyasını araştıran San Francisco Polis Departmanı'nda görevli olan Nick Curran ile o cinayetin şüphelilerinden Catherine Trammel'ın öyküsü anlatılıyor.
  • Sharon Stone, yıllar sonra o film için aldığı ücreti açıkladı - Magazin haberleri

    Yazar olan Trammel, bir kitabında da Nick'in araştırdığı cinayetin bir benzerini detaylıca anlatmıştır. Bu durum da kuşku çeker. Soruşturma sürdükçe Catherine, Nick'i etkisi altına alır.

    Fotoğraflar: AP, Mega, Reuters, Splash News

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