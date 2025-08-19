Shell & Turcas elektrikli araç şarjında hedef büyüttü

Shell & Turcas’ın elektrikli araç şarj hacmi, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 337 arttı. Bu yükselişte, elektrikli otomobil sayısında yaşanan yüzde 129.8’lik artışın etkili olduğu kaydedildi.

Söz konusu dönemde elektrikli otomobil sayılarında 2 katın üzerinde artış yaşanırken, şirketin aldığı şarj talebi 4 kattan fazla artarak rekor kırdı.

Yapılan açıklamaya göre, Türkiye’de hem Shell Recharge ağı hem de Togg Trugo gibi iş ortaklıklarıyla 670 soketin üzerindeki elektrikli araç şarj altyapısında hizmet veren Shell & Turcas, aldığı taleple toplam soket sayısını artırma kararı aldı.

Bu kapsamda şirket, toplam soket sayısını 2025 sonuna kadar yaklaşık yüzde 50 artışla 1000’in üzerine çıkarma hedefini duyurdu.

ELEKTRİKLİ ARAÇ SAYISI 18 AYDA 3'E KATLANDI

Türkiye’de 2023 sonunda 80 bin 43 olan trafiğe kayıtlı ve hibrit araçlar hariç tam elektrikli otomobil sayısı, 2024 sonunda 100 binin üzerinde artarak 183 bin 776’ya çıkmıştı. 2025’in ilk 6 ayında ise 82 bin 71 artan elektrikli otomobil sayısı 265 bin 847’ye yükseldi.

Böylece toplam elektrikli otomobil sayısı son 6 ayda yüzde 46’lık artış gösterirken, son 1.5 yılda 3 kattan fazla artmış oldu.

İlk yarı yıllardaki elektrikli otomobil satışları karşılaştırıldığında ise 2024’ün ilk 6 ayındaki 35 bin 636 araçlık satışla, toplam elektrikli otomobil sayısı 2024 Haziran sonunda 115 bin 679’a çıkmıştı. Bu sayı 2025 Haziran sonunda ise 265 bin 847’ye çıkarak yüzde 129.8 yükselmiş oldu. 2024’ün Ocak-Haziran döneminde elektrikli otomobiller toplam otomobil satışlarının yüzde 7,7’sini oluşturmuştu. Bu yılın aynı döneminde bu oran yüzde 17.4’e yükseldi. 2025 yılının yalnızca Haziran ayında 20 bin 658 elektrikli otomobil satılırken, bu miktar söz konusu aydaki toplam otomobil satışlarının yüzde 28.5’ini oluşturdu. 'TRUGO İLE STRATEJİK İŞ BİRLİĞİ YÜRÜTÜYORUZ' Ulaşılan şarj hacmine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Shell & Turcas CEO’su Emre Turanlı, "Verimlilik her dönemdeki hedefimiz. Akaryakıt işimizde de Shell & Turcas en çok istasyona sahip şirket değil ama EPDK 2024 verilerine göre, TTS dahil istasyondan akaryakıt satışlarında yüzde 21.5 ile pazar lideriyiz. Bu sayede istasyon başına 2.26’lık verimlilik oranımızla bu alanda en yakın rakibimizin neredeyse 2 katı daha verimliyiz. Dünyanın en büyük elektrikli araç şarj altyapılarından biri olan Shell Recharge markasıyla global tecrübemizi Türkiye’ye taşıdığımız gibi Türkiye’nin elektrikli otomobili Togg’a şarj çözümleri sunan Trugo ile stratejik iş birliği yürütüyoruz" ifadelerini kullandı.