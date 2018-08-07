Shinnik - Khimki maçı heyecanı

Shinnik ve Khimki, 08 Ağustos 2018 Çarşamba günü Rusya FNL maçında karşılaşacak. Mücadelenin başlama saati 17:00. Maç öncesi Shinnik 7 puanla 8. sırada, Khimki 6 puanla 10. sırada bulunuyor. Ev sahibi Shinnik, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Khimki, son 5 maçında 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'dan 457 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Shinnik kazanırsa 1.70, beraberlik çıkarsa 3.10, Khimki sahadan galip ayrılırsa 3.50 oranını elde edecekler.

Shinnik önceki hafta Zenit St. Petersburg II mücadelesinde 1-0 yenildi.

Khimki ise Rotor Volgograd karşılaşmasında 3-1 yenildi.

Shinnik, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Shinnik, kendi sahasında 1 gol attı, 1 gol yedi.

Khimki ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Khimki, 3 gol atarken 3 gol yedi.

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