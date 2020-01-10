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Shkodran Mustafi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Boyu kaç?

Shkodran Mustafi'nin menajeri sosyal medyada yaptığı paylaşım sonucu vatandaşlar ünlü futbolcu hakkında araştırma yapmaya başladı. Peki Shkodran Mustafi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Boyu kaç? İşte Shkodran Mustafi 'nin hayatı hakkında merak ettikleriniz...

Shkodran Mustafi kimdir?

Shkodran Mustafi'nin menajeri sosyal medyada yaptığı paylaşım ile gündeme geldi. Shkodran Mustafi'nin menajeri transfer için İstanbula geleceğini duyurmuştu. Ünlü futbolcuyu merak edenler arama motorunda sıkça araştırma yapmakta. Öncelerde Beşiktaşın 'da Shkodran Mustafi'yi istemesi fakat aralarında anlaşmazlık olduğu için kabul etmediği biliniyordu. Peki Shkodran Mustafi kimdir? Nereli, kaç yaşında? Boyu kaç işte ünlü futbolcunun hayatı hakkında merak edilenler...

Shkodran Mustafi kimdir?

17 Nisan 1992 (28) yılında Almanya'da dünyaya gelen ünlü futbolcunun boyu 184 cm'dir. Futbol hayatına 1. FV Bebra ve SV Rotenburg'da başladı. Everton'a katılmadan önce 2006 ile 2009 yılları arasında Hamburg takımında oynadı. Mustafi ilk profesyonel maçını 16 Aralık 2009 tarihinde UEFA Avrupa Ligi karşılaşmasında BATE Borisov'a karşı Tony Hibbert yerine oyuna girerek oynadı.

Daha fazla forma şansı bulamadı ve Ocak 2012 de bedelsiz olarak İtalya'nın Sampdoria takımına transfer oldu. Mustafi İslamiyet'e inanmaktadır. Anne ve Babası Gostivardan Almanya'ya göç etmiştir. Mustafi Almanya'nın birçok ümit millî takımında oynadı. A Millî takıma 2014 yılında çağrıldı. Ayrıca 2014 FIFA Dünya Kupası'nda Almanya kadrosunda yer aldı. 

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