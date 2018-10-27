Shonan Bellmare - Yokohama FM düellosu

Japonya Lig Kupası Final heyecanı devam ediyor. Shonan Bellmare, 27 Ekim 2018 Cumartesi günü Yokohama FM takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 07:05. Ev sahibi Shonan Bellmare, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Yokohama FM son 5 mücadelede 3 galibiyet, 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 225 kodlu maçı oynayanlar; Shonan Bellmare galibiyet oranı 2.90, beraberlik oranı 3.20, Yokohama FM galibiyet oranı 1.85. 2.5 gol altının oranı 1.80, 2.5 gol üstünün oranı 1.55. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.40 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.85.

Shonan Bellmare son haftadaki Cerezo Osaka müsabasında 1-1 berabere kaldı.

Yokohama FM ise Iwata karşılaşmasında 1-2 kazandı.

Kendi sahasında alan Shonan Bellmare, 0 gol attı ve 0 gol yedi.

Yokohama FM ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Yokohama FM, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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