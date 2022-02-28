Show Haber editörü Cem Tekel Kiev'de son durumu aktardı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Dünya Show Haber editörü Cem Tekel Ukrayna Kiev'de son durumu aktardı - Güncel Haberler
ABONE OL

Show Haber editörü Cem Tekel Kiev'de son durumu aktardı

Show Haber Editörü Cem Tekel, Ukrayna'nın başkenti Kiev'den son gelişmeleri aktardı. Belarus'ta yapılacak zirveye gözler çevrilmişken, şehirde gerginliğin sürdüğünü söyledi. Cem Tekel canlı yayında iken yoldan geçen arabanın içinden inen bir kişi müdahalede bulunmak istedi. Show Haber Editörü Türk gazeteci olduğunu söylemesinin ve pasaportunu göstermesinin ardından yayına devam edebildi.

Show Haber editörü Cem Tekel Ukrayna Kiev'de son durumu aktardı - Güncel Haberler
Show Haber editörü Cem Tekel Kiev'de son durumu aktardı
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

Show Haber Editörü Cem Tekel, işgalin yaşandığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'den son durumu aktardı.

RUS KONVOYU KİEV'E İLERLİYOR

Tekel, Kiev'de gerginliğin sürdüğünü belirterek, "Yolda kim nedir anlaşılamıyor, şehir içi de çok gergin. Güvenlik güçleri hiçbir şeye müsamaha etmiyor. Kiev'in içerisinde Rus hücrelerin olduğu düşünülüyor. Eller tetikte, neredeyse güvenlik güçleri birbirlerine de güvenmiyor. Rus hücrelerin, Ukrayna güvenlik güçlerinin üniformalarını ele geçirdiği söyleniyor. 5 km'lik Rus konvoyu Kiev'e doğru ilerliyor" dedi.

CANLI YAYINA MÜDAHALE

Kiev'de yaşayanların şehri terk ettiğini söyleyen Tekel ve kameramana bir kişi canlı yayında müdahale etti. Tekel ve Polat, kimlik ve pasaportlarını göstermesiyle müdahale sona erdi.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika: Borrell: AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artarak sürecek
DÜNYA Borrell: AB'nin Ukrayna'ya askeri desteği artarak ...
İngiltere'den Ukrayna'ya askeri destek sözü
DÜNYA İngiltere'den Ukrayna'ya askeri destek sözü
Son dakika: BM Genel Sekreteri: Bölgesel krizle karşı karşıyayız
DÜNYA BM Genel Sekreteri: Bölgesel krizle karşı karşıyayız
Son dakika: Macron'dan acil ateşkes çağrısı
DÜNYA Macron'dan acil ateşkes çağrısı
Macaristan'dan 'Ukrayna'ya silah gönderimi' kararı
DÜNYA Macaristan'dan 'Ukrayna'ya silah gönderimi' kararı
Son dakika: Ukrayna: Biz düşersek BM de hayatta kalmaz
DÜNYA Ukrayna: Biz düşersek BM de hayatta kalmaz
İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü
DÜNYA İbrahim Kalın, Jake Sullivan ile görüştü
SON DAKİKA | Rusya Devlet Başkanı Putin'den Batı'ya sert tepki: Yalanlar İmparatorluğu - Rusya Ukrayna savaşı haberleri
DÜNYA Putin'den Batı'ya: Yalanlar İmparatorluğu
SON DAKİKA | Yeni yaptırım! ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası'na ambargo - Rusya Ukrayna savaşı haberleri
DÜNYA ABD Hazine Bakanlığı'ndan Rusya Merkez Bankası'na ...
Son dakika haberi: Ukrayna'daki Türkler anlattı: İnsanlar tren garına yığıldı ve... - Rusya Ukrayna savaşı son durum haberleri
DÜNYA Harkov'da son durum: İnsanlar tren garına yığıldı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.