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Show TV'nin fenomen dizileri İçerde ve Pis Yedili ekranlara geri dönüyor!

Ay Yapım imzalı, başrollerinde Çağatay Ulusoy ve Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı, iki kardeşin birbirini bulma hikayesini anlatan İçerde ile bir dönem ilgiyle takip edilen gençlik dizisi Pis Yedili bugün itibariyle hafta içi her gün Show TV’de!

İçerde, Pis Yedili, Show TV
HABERTURK.COM

Kardeş olduklarından habersiz Polis Akademisi'nden mezun olan Sarp ve Mert'in farklı mücadelelerini konu alan İçerde, sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla bir dönem ekranlarda fırtınalar estirmişti.

Uzun bir aradan sonra bu akşam sevenleriyle buluşacak özlenen dizi, tekrar bölümleriyle bir kez daha gönüllerde taht kuracak.

YOKSULLUKLARI EN BÜYÜK ZENGİNLİKLERİYDİ!

Kalplere sığmayan kıskançlıklarıyla, eğlenceli dostluklarıyla, bitmek bilmez kavgalarıyla ve haylazlıklarla dolu maceralarıyla ders sıralarını özleten muhteşem okul hikayesi Pis Yedili yeniden sizlerle!

Okudukları lisede çıkan yangın sonucu açıkta kalan yedi liseli gencin, zorunluluktan geçiş yaptıkları özel bir kolejde ikoncanlar adını taktıkları yeni kolejli arkadaşlarıyla aralarında geçen atışmalı ve eğlenceli diyaloglarla dolu bir okul hikayesinin ekrana geldiği gençlik dizisi bugün itibariyle ekranlara tekrar merhaba diyor.

İçerde bugünden itibaren hafta içi her akşam, Pis Yedili ise hafta içi her gün saat 15.30’da Show TV’de!

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