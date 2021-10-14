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Haberler Televizyon Show TV'nin iddialı dizisi 'Aziz'den ilk afiş yayınlandı! İşte Aziz dizisi oyuncu kadrosu
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Show TV'nin iddialı dizisi 'Aziz'den ilk afiş yayınlandı!

Show TV'de yayınlanacak olan, yapımını O3 Medya'nın, yapımcılığını Saner Ayar'ın üstlendiği, proje danışmanlığını Zeynep Günay Tan'ın gerçekleştirdiği, sezonun heyecan yaratan dizisi "Aziz", güçlü kadrosunun tüm görkemiyle yer aldığı ilk afişiyle büyük ses getirdi.

Show TV'nin iddialı dizisi 'Aziz'den ilk afiş yayınlandı! İşte Aziz dizisi oyuncu kadrosu

Proje tasarımını Necati Şahin'in gerçekleştirdiği, yönetmen koltuğunda Recai Karagöz'ün oturduğu, senaryosunu Eda Tezcan'ın kaleme aldığı dizinin oyuncuları Murat Yıldırım, Damla Sönmez, Simay Barlas, Ahmet Mümtaz Taylan, Fırat Tanış, Güven Murat Akpınar, Eren Hacısalihoğlu, Suzan Kardeş, Ayten Soykök, Elif Sönmez, Cenan Çamyurdu, Baran Akbulut ve Füsun Demirel ve Meral Çetinkaya'nın öne çıktığı afiş büyük dikkat çekti.

Sosyal medyada çok kısa sürede yüzlerce beğeni dolu yorumlar alan afiş, kostüm, aksesuar ve döneme ait detayları ile beğeni topladı.

Ekran yolculuğu için gün sayan Aziz, farklı hikayesi ve dev kadrosu ile çok yakında Show TV'de.

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