SHOW TV'nin merakla beklenen dizisi "Çarpışma" seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizi, ilk fragmanının yayınlandığı günden beri izleyicilerin büyük ilgisini çekti. İzleyiciler "Çarpışma ne zaman ekranlara gelecek?" sorusunu internette merakla araştırmaya başladı. İşte, SHOW TV'dew ekranlara gelecek Çarpışma dizisine dair tüm detaylar...

ÇARPIŞMA DİZİSİNİN OYUNCULARI

Başrollerini; Kıvanç Tatlıtuğ, Elçin Sangu, Onur Saylak, Alperen Duymaz, Melisa Aslı Pamuk’un paylaştığı ‘Çarpışma’, dört arabanın birbiriyle çarpışmasıyla kesişen hayatları konu alıyor. Kıvanç Tatlıtuğ’un ‘Kadir’, Elçin Sangu’nun ‘Zeynep’, Onur Saylak’ın ‘Veli Cevher’, Alperen Duymaz’ın ‘Kerem’, Melisa Aslı Pamuk’un ‘Cemre’ karakterlerini canlandırdıkları ‘Çarpışma’nın yönetmenliğini Uluç Bayraktar yapıyor, senaryosunu Ali Aydın kaleme alıyor. Dizinin yapımını ise Ay Yapım üstleniyor.

ÇARPIŞMA'NIN YAYIN GÜNÜ BELLİ OLDU!

Etkileyici senaryosu, güçlü oyuncu kadrosu ve görsel bir şölen sunacak rejisiyle izleyicilerin yeni ekran gözdesi olacak ‘Çarpışma’, 22 Kasım Perşembe akşamı saat 20.00’de ilk bölümü ile Show TV’de!

ÇARPIŞMA 1. BÖLÜM FRAGMANI

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