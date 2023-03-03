Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Televizyon SHOW TV'nin yeni dizisi 'Aile'den ön izleme sahnesi yayınlandı
ABONE OL

SHOW TV'nin yeni dizisi 'Aile'den ön izleme sahnesi yayınlandı

7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle SHOW TV’de izleyici ile buluşacak olan Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisinden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı

SHOW TV'nin yeni dizisi 'Aile'den ön izleme sahnesi yayınlandı
Sesli Dinle
0:00 / 0:00
HABERTURK.COM

7 Mart Salı akşamı ilk bölümüyle SHOW TV’de izleyici ile buluşacak olan Ay Yapım imzalı ‘Aile’ dizisinden ilk ön izleme sahnesi yayınlandı. Yayınlanan sahnede Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın uyumu dikkat çekerken hayat verdikleri 'Aslan' ile 'Devin’ arasında geçen diyalog izleyicilerin diziye dair merakını artırıyor.

Özgün senaryosunu Hakan Bonomo’nun yazdığı, Ahmet Katıksız’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya’nın başrollerinde yer aldığı ‘Aile’ için nefesler tutuldu. Salı akşamı ekran yolculuğuna başlayacak dizinin yayınlanan ilk ön izleme sahnesinde 'Aslan', 'Devin’i buluşmaya ikna ediyor. İkili arasında geçen diyalog, 'Aslan' ve 'Devin’in çok konuşulacak aşk hikâyesine dair de ipuçları veriyor.

Aşk ve aile kavramının en tartışmalı yönlerini ele alacak ‘Aile’de Kıvanç Tatlıtuğ ile Serenay Sarıkaya ikilisine Nejat İşler, Canan Ergüder, Ushan Çakır, Umutcan Ütebay, Yüsra Geyik, Mert Denizmen, Ecem Simge Yurdatapan ile usta oyuncular Levent Ülgen, Emel Göksu ve Nur Sürer eşlik ediyor.

‘Aile’, 7 Mart Salı akşamı saat 20.00’de SHOW TV’de başlıyor!

ÖNERİLEN VİDEO
Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Yalı Çapkını 22. bölüm izle full HD! Star TV Yalı Çapkını son bölüm tek part ve kesintisiz izl
TELEVİZYON Yalı Çapkını 22. son bölümde neler oldu?
'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' nefes kesen bir bölümle ekrana geldi
TELEVİZYON 'Gelsin Hayat Bildiği Gibi' nefes kesen bir bölümle ...
Arka Sokaklar bu akşam var mı, yok mu ve neden yok? 3 Mart Cuma Kanal D yayın akışı! Arka Sokaklar yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Arka Sokaklar bugün var mı?
TELEVİZYON Arka Sokaklar bu akşam var mı?
REYTİNG SONUÇLARI 2 MART| AB ve total sıralama 10'lu liste: Al Sancak, Camdaki Kız ve Aldatmak
TELEVİZYON Perşembe günü reyting yarışı
Camdaki Kız 68. son bölüm kesintisiz izle! Kanal D Camdaki Kızı dizi 68. bölüm full tek part HD izle
TELEVİZYON Camdaki Kız son bölümde neler oldu?
REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI 1 Mart 2023 | Dünün reyting sonuçlarına göre AB ve Total sıralamasında hangi yapım birinci oldu?
TELEVİZYON Dünün reyting sonuçları açıklandı!
Kuruluş Osman 119. bölüm full izle! ATV ile Kuruluş Osman dizisi son bölüm tek parça, kesintisiz izleme
TELEVİZYON Kuruluş Osman 119. son bölümde neler oldu?
Adım Farah konusu nedir, hikayesi gerçek mi ve uyarlama senaryo mu? FOX TV Adım Farah dizisi oyuncuları kimler, oyuncu kadrosunda hangi isimler var?
TELEVİZYON Adım Farah konusu ve oyuncuları
Aile dizisi ne zaman başlıyor? Aile dizisi oyuncuları kimler ve konusu nedir? Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya'nın dizisi Aile fragmanı yayınlandı
TELEVİZYON Aile dizisi konusu nedir ve oyuncuları kimlerdir?
28 Şubat reyting sonuçları | Ben Bu Cihana Sığmazam, Üç Kız Kardeş ve Survivor zirve yarışında rakiplerini zorladı! AB ve total reyting sıralaması
TELEVİZYON Gözler güncel reyting sonuçları

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.