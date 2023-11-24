'Arak'ın afişi yayınlandı SHOW TV'nin yeni dizisi 'Arak'ın afişi yayınlandı. Başrol oyuncuları İlker Kaleli ile Öykü Karayel'in fotoğraflarının yer aldığı afiş, sosyal medyada da beğeni dolu yorumlar aldı

SHOW TV’nin yeni dizisi, yapımını Most Production’ın, yapımcılığını Murat Can Oğuz’un üstlendiği 'Arak'ın afişi yayımlandı. Göz dolduran kadrosu ve etkileyici hikâyesiyle ilgi uyandıran dizi, çarpıcı afişiyle de beğeni topladı.

Başrol oyuncuları İlker Kaleli ve Öykü Karayel’in fotoğraflarının yer aldığı afiş, sosyal medyada da beğeni dolu yorumlar aldı. İki oyuncuyu ilk kez bir araya getiren dizi, babasının intikamını almak isteyen 'Kara' (İlker Kaleli) ile yolları tesadüfen kesişen 'Zeynep'in (Öykü Karayel) hikâyesini ekrana taşıyacak.

Yönetmen koltuğunda Ender Mıhlar’ın oturduğu, senaryosunu ise Ayberk Çınar, Murat Can Oğuz ve Aslı Gönülay’ın birlikte kaleme aldığı Arak’ın kadrosunda; İlker Kaleli, Öykü Karayel, Tülin Özen, Mehmet Özgür, Yıldıray Şahinler, Kerem Arslanoğlu, Bedir Bedir, Furkan Kalabalık, Demircan Kaçel, Cem Zeynel Kılıç, Görkem Kasal, Beril Kolcu, Ilgaz Kaya ve Bennu Yıldırımlar gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.

Başarılı isimleri kadar güçlü hikâyesiyle 'Arak', yakında SHOW TV’de başlayacak.