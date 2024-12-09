Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin SHOW TV'ye 4 ödül

        SHOW TV'ye 4 ödül

        Altın Kelebek Ödül Töreni dün akşam gerçekleştirildi. SHOW TV, 4 ödül kazandı. Demet Evgar, 'Güldür Güldür Show'un kadın oyuncuları, Sarp Kaan Altınçapa ve 'Cumartesi Sürprizi' ödüle lâyık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.12.2024 - 11:57 Güncelleme: 09.12.2024 - 12:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        SHOW TV'ye 4 ödül
        ABONE OL
        ABONE OL

        Televizyon ve müzik dünyasının ödüllendirildiği Altın Kelebek Ödülleri'nin 50'ncisi düzenlendi.

        SHOW TV'nin sevilen dizisi 'Bahar: Kalbini Dinlemeye Var Mısın?'ın başrol oyuncusu Demet Evgar; 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü kazandı. Evgar’a, ödülü Salih Bademci takdim etti. Evgar, ödül konuşmasında kadın sorunlarına dikkat çekerek; "Demet Evgar değil de Mehmet Evgar olsaydım benim için işler daha kolay olacaktı." dedi.

        'En İyi Komedi Kadın Oyuncu' ödülüne, 'Güldür Güldür Show'un kadın oyuncuları lâyık görüldü. Ödülü; kendisi ve çalışma arkadaşları adına Aylin Kontente aldı. Kontente'ye ödülü, Selim Bayraktar takdim etti.

        REKLAM

        SHOW TV'nin ilgiyle izlenen dizisi 'Sandık Kokusu'nda 'Deniz' karakterine hayat veren Sarp Kaan Altınçapa, 'En İyi Çocuk Oyuncu' ödülüne layık görüldü. Altınçapa'ya ödülünü, Sinem Kobal verdi.

        'En İyi Magazin Programı Ödülü', SHOW TV ekranlarında yayınlanan 'Cumartesi Sürprizi'ne verildi. Ödülü; SHOW TV Magazin Müdürü Reşat Balcıoğlu ile programın sunucusu Hande Uluğ aldı.

        Reşat Balcıoğlu, duygularını; "Biz, SHOW TV Magazin Servisi olarak birçok ödüle layık görüldük. Bu da içlerinden en değerli olanlardan bir tanesi. Böyle güzel ödüller almamızın altında iyi bir ekip çalışması, kurumsal anlamda iyi çalışmamız ve magazin programları içerisinde yapmış olduğumuz yayınların içeriği, kalitesi, ekibimizin, kurgucumuzun, muhabirimizin, kameramanımızın, herkesin işini iyi yapmasından dolayı, kurumumuzun bize büyük destek vermesinden dolayı böyle güzel ödüllere layık görülüyoruz. Başta ekibim olmak üzere kurumumuza ve bize bu ödülü layık gören herkese teşekkürlerimi sunuyorum" şeklinde dile getirdi.

        Hande Uluğ ise "Bugün bu ödülü almak inanılmaz tarifsiz bir his. Çünkü hayalini kurduğun işi yapmak ve bu işin takdir edilmesi gerçekten büyük bir onur. Benim için burada olduğum için çok mutluyum" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #demet evgar
        #show tv
        #sandık kokusu
        #Sarp Kaan Altınçapa
        #Aylin Kontente
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Askeri helikopter düştü! 5 asker şehit oldu
        Askeri helikopter düştü! 5 asker şehit oldu
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Bakan Fidan'dan Suriye açıklaması
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Münbiç'in tamamı SMO kontrolüne geçti
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Şam nasıl bu kadar çabuk düştü? Şimdi ne olacak?
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriyeliler dönüş yolunda
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Suriye'de geçiş süreci nasıl olacak?
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        Borsa İstanbul'da Suriye coşkusu
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        ABD'den Türkiye açıklaması: "Suriye'de tam angajman içindeydik"
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        Sednaya Hapishanesinde ulaşılamayan tutsaklar görüntülendi
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        5 soruda Suriye'de neler oldu?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        İsrail Suriye içinde ilerler mi?
        Altına Çin dopingi
        Altına Çin dopingi
        Şerif Gören'e veda
        Şerif Gören'e veda
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        Kasımpaşa, Türkiye Kupası'na katılmıyor!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        19 yıl sonra rekor kırıldı!
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        Eski hakemler değerlendirdi: 3 kırmızı
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        "Büyük bir katliam yaşandı"
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        63 suç kaydı ve 25 olaydan araması vardı! Suç makinesi!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Yılbaşı seyahat rotası!
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti
        Romanya'nın ilk elektriklisini Türkler üretti