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90'lı yılların unutulmaz şarkılarının yayınlandığı "Şimdi 90'lar" ve "Şimdi 90'lar 2" albümlerinin gördüğü ilginin ardından Türk pop müziğinin 90'lı yıllarına damgasını vuran 10 ünlü ismi, "Şimdi 90'lar 3" albümü için bir araya geldiler. Sibel Alaş da "Şimdi 90'lar 3" albümünün ikinci single'ı 'Adam'ı dinleyicileriyle buluşturdu.

Sibel Alaş, sözü ve müziği kendine ve Mustafa Sandal'a ait olan, 90'lar popunun önemli hitlerinden 'Adam'ı "Şimdi 90'lar 3" albümü için yeniden yorumladı. Alaş'ın, 1995'te yayınlanan ilk albümüne ismini veren 'Adam' isimli şarkısının orijinaline sadık kalınarak hazırlanan yeni düzenlemesinde; Metin Özülkü ve Hasan Çiçek'in imzası yer alıyor. Alaş'a, şarkının yeni düzenlemesinin vokallerinde; Bahar Kocak ve Hasan Çiçek eşlik etti.