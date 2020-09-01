Sibel Can'ın 'Hayat'ı kliplendi

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Sibel Can, iki yıl aradan sonra dinleyicilerle buluşturduğu ‘Hayat’ albümünden ikinci şarkısına klip çekti. Tamer Aydoğdu yönetmenliğinde kamera karşısına geçen ünlü sanatçı, albüme de adını veren şarkıyı kliplendirdi.

'Hayat' şarkısı, söz ve müziği Sinan Akçıl’a, düzenlemesi ise Mustafa Ceceli’ye ait.

Sony Music Türkiye etiketiyle piyasaya çıkan albümden gördüğü yoğun ilgiden memnuniyetini ve mutluluğunu dile getiren ünlü Sibel Can, "Müzikseverler ile yine sevdiğimiz şarkılarda, melodilerde buluştuk. Onlar istediği sürece bu albümde de bol bol klip çekeceğim" dedi.