Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Sibel Kekilli'den 'Türkiye' açıklaması - Magazin haberleri

        Sibel Kekilli'den 'Türkiye' açıklaması

        'Duvara Karşı' filmiyle ünlenen ve çeşitli uluslararası projelerde rol alan Sibel Kekilli, Türkiye'ye yerleşeceğine dair haberleri yalanladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.08.2025 - 09:08 Güncelleme: 18.08.2025 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sibel Kekilli'den 'Türkiye' açıklaması
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Sibel Kekilli'nin, Almanya'yı terk edeceği ileri sürüldü. Aslen Kayserili olan ailesinin 1977'de Almanya'ya göçmesinin ardından Heilbronn'da dünyaya gelen oyuncunun, Türkiye’ye döneceğine dair iddialar ortaya atıldı.

        Sibel Kekilli, çıkan bu iddiaları sosyal medya hesabından yalanladı. Kekilli; "Görünüşe göre benim bilmediğim bir şeyi biliyorlar."

        SİBEL KEKİLLİ HAKKINDA

        16 Haziran 1980 tarihinde Heilbronn'da doğdu. Aslen Kayserili olan ailesi 1977'de Batı Almanya'ya göçmüştü. Almanya'da babası inşaat işçiliği, annesi temizlikçilik yapıyordu. 2002'de Essen'e taşındı ve burada satış ve promosyon elemanlığı, temizlikçilik, gece kulübü müdürlüğü ve erotik film oyunculuğu gibi çeşitli işler yaptı. 2002'de 350 aday arasından seçilerek, Fatih Akın'ın 'Duvara Karşı' filminde başrol oynadı. 2004'te gösterime giren film büyük başarı yakaladı ve 'Altın Ayı' ve 'Altın Portakal' başta olmak üzere birçok ödül kazandı. Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nin en prestijli ödülü olan Liyakat Nişanı'na lâyık görüldü. Roman kız çocukları için Bulgaristan’da yürüttüğü çalışmalar ve Brezilya’da kadınlara yönelik bir kültür merkezine verdiği destekle uluslararası platformda da adından söz ettiren Kekilli, 2017'de de Almanya Federal Liyakat Nişanı ile onurlandırılmıştı.

        Sibel Kekilli'ye prestijli ödül
        Sibel Kekilli'ye prestijli ödül Haberi Görüntüle
        ÖNERİLEN VİDEO
        #sibel kekilli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Oğlu öldürülen baba: Bu ikinci Minguzzi olayı!
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        Sağanak yağmur ve kuvvetli rüzgar uyarısı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        İsrail'de 1 milyonu aşkın kişi greve ve protestolara katıldı
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        129 markadan 15'i ayakta kalacak
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Beyaz Saray'da kritik görüşme
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Zaniolo için flaş iddia: Ülkesine dönecek!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        Dünyaca ünlü rolleri reddettiler!
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        "Beşiktaş ruhunu gösterdik!"
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Genç oyuncu, yaşam savaşı veriyor
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Akılalmaz ölüm! Kapısı açık minibüsten düştü!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Beşiktaş uzatmalarda Eyüpspor'u yıktı!
        Sırları Hygge
        Sırları Hygge
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        18 yaş öncesi çalışanların EYT hakkı
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        "Beşiktaş'ın galibiyete çok ihtiyacı vardı!"
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Aidatlar kiralarla yarışıyor
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Fruktoz insan vücuduna ne yapıyor?
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        Trump: Rusya konusunda büyük ilerleme
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        İkiz telepatisi gerçekten var mı?
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Zelenskiy: Üçlü formatta çözülmeli
        Melania Trump'tan Putin'e mektup
        Melania Trump'tan Putin'e mektup