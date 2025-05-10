Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Dünyadan Sibel Kekilli'ye Liyakat Nişanı

        Sibel Kekilli'ye Liyakat Nişanı

        Ünlü oyuncu Sibel Kekilli, Almanya'nın Baden-Württemberg Eyaleti'nin en prestijli ödülü olan Liyakat Nişanı'na lâyık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.05.2025 - 10:23 Güncelleme: 10.05.2025 - 10:31
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sibel Kekilli'ye prestijli ödül
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Almanya’nın Heilbronn kentinde dünyaya gelen Türk asıllı oyuncu Sibel Kekilli, Baden-Württemberg Eyaleti’nin en yüksek onuru olan Liyakat Nişanı ile taçlandırıldı.

        'Duvara Karşı' filmiyle uluslararası üne kavuşan oyuncuya nişanını, Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann takdim etti. Kretschman; "Sibel Kekilli, sanat ve aktivizmi birleştiren evrensel bir değer" dedi.

        44 yaşındaki oyuncu, “Game of Thrones” dizisinde canlandırdığı 'Shae' rolüyle de tanınıyor.

        Baden-Württemberg Eyalet Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sibel Kekilli’nin yalnızca sanatsal başarılarıyla değil, aynı zamanda kadın hakları alanındaki kararlı mücadelesiyle de bu prestijli ödüle layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada; "Toplumsal sorunlara dikkat çekiyor, değişim için aktif katkı sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

        2017'DE DE NİŞAN ALDI

        Roman kız çocukları için Bulgaristan’da yürüttüğü çalışmalar ve Brezilya’da kadınlara yönelik bir kültür merkezine verdiği destekle uluslararası platformda da adından söz ettiren Kekilli, 2017'de de Almanya Federal Liyakat Nişanı ile onurlandırılmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sibel kekilli
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        MİT'ten sahte baz istasyonu operasyonu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        Hindistan'a misilleme... Pakistan vurdu!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        1. Derece sit alanı! 5 yıldızlı iki otelden falezlere gizli tünel!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Trabzon'da kritik randevu!
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Çalışan emeklinin maaşı düşer mi?
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        Fiyatı 100 bin lirayı buluyor! "Büyük talep görüyor"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        "2 penaltı, 3 kırmızıyı atladı!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Mesaj değil kâbus! "Annen ve baban öldü! Sıra sende!"
        Bir ay yaklaşamayacak
        Bir ay yaklaşamayacak
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        "Güm diye bir parlama oldu!" Çakmakla tüpü kontrol etti!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 23 kent için "sarı" alarm!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        25 dakika kuralı ile ertelemeye son!
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Anneler Günü'nde hangi çiçek ne anlama geliyor?
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Mourinho'dan "Kalacak mısın?" sorusuna tepkili cevap!
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        Bakırhan, Buldan ve Türk, Habertürk'e konuştu
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        PKK: Kongre 5-7 Mayıs'ta toplandı! Tarihi bir karar alındı!
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri
        Terörsüz Türkiye’nin tarihi günleri