Sibel Kekilli'ye Liyakat Nişanı

Almanya’nın Heilbronn kentinde dünyaya gelen Türk asıllı oyuncu Sibel Kekilli, Baden-Württemberg Eyaleti’nin en yüksek onuru olan Liyakat Nişanı ile taçlandırıldı.

'Duvara Karşı' filmiyle uluslararası üne kavuşan oyuncuya nişanını, Eyalet Başbakanı Winfried Kretschmann takdim etti. Kretschman; "Sibel Kekilli, sanat ve aktivizmi birleştiren evrensel bir değer" dedi.

44 yaşındaki oyuncu, “Game of Thrones” dizisinde canlandırdığı 'Shae' rolüyle de tanınıyor.

Baden-Württemberg Eyalet Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Sibel Kekilli’nin yalnızca sanatsal başarılarıyla değil, aynı zamanda kadın hakları alanındaki kararlı mücadelesiyle de bu prestijli ödüle layık görüldüğü belirtildi. Açıklamada; "Toplumsal sorunlara dikkat çekiyor, değişim için aktif katkı sağlıyor" ifadelerine yer verildi.

2017'DE DE NİŞAN ALDI

Roman kız çocukları için Bulgaristan’da yürüttüğü çalışmalar ve Brezilya’da kadınlara yönelik bir kültür merkezine verdiği destekle uluslararası platformda da adından söz ettiren Kekilli, 2017'de de Almanya Federal Liyakat Nişanı ile onurlandırılmıştı.