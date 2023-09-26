Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Tüm Haberler
        Haberler Televizyon Sibil Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sevgili mi oldu?

        Sibil Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sevgili mi oldu?

        Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın adı sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk dedikodularına karıştı. Söz konusu iddiaların ardından Çetinkaya hakkındaki bilgiler gündem oldu. İşte, Instagram'da 500 binden fazla takipçisi olan Sibil Çetinkaya'nın hayat hikayesi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.09.2023 - 10:50 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        1988 İzmir doğumlu oyuncu Şükrü Özyıldız ile YouTube ve Instagram'da çektiği içeriklerle ciddi bir takipçisi olan Sibil Çetinkaya'nın aşk yaşamaya başladıkları iddia edildi. Birkaç kez birlikte görüntülenen ikili hakkındaki iddialar sonrası gündem olan Sibil Çetinkaya'nın biyografisini derledik...

        2

        SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?

        Sibil Çetinkaya 10 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü kazanmıştır. Üniversite değişim programı ile Londra'ya giden Çetinkaya burada oyunculuk eğitimleri almaya başlamıştır. YouTube kanalına çektiği videolarla tanınmaya başlayan Sibil Çetinkaya'nın şimdilerde 540 bin takipçisi bulunmaktadır.

        3

        ŞÜKRÜ ÖZYILDIZ KİMDİR?

        1.85 boyundaki Şükrü Özyıldız, 18 Şubat 1988 tarihinde dünyaya geldi. Rum anne ve Karadenizli bir babanın oğlu olan Özyıldız, İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi Makineleri Mühendisliği bölümünü kazandıktan sonra, İstanbul'da bir yıl okuyup yeniden sınava girerek, Ege Üniversitesi'nde İşletme bölümünü okumuş daha sonra da Portekiz'e gitmiştir.

        4

        Dövüş sanatlarına merakı olan Özyıldız, bir süre kafes dövüşlerine katıldıktan sonra, hiperaktifliğini dizi setlerinde bastırdığını dile getirmiştir. Oyunculuk eğitimini, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde alan Özyıldız sırasıyla, Derin Sular, Fatmagül'ün suçu ne, Uçurum, Benim Hala Umudum Var, Şeref Meselesi ve Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizide rol almıştır. 2013 yılında Neva, 2015 yılında ise "Sevimli Tehlikeli" adlı sinema filminde oynamıştır.

        Haberi Hazırlayan: Mete Ertunç Sevilir
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Gençlerin kavgasını ayırmak istedi!
        Borsada tamam mı, devam mı?
        Borsada tamam mı, devam mı?
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Müjde! O hastalık nedeniyle sesinizi kaybetmeyebilirsiniz
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Son yolculuğuna uğurlandı
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Davut'u temizlemek: 5 metrelik başyapıta 5 saatte hassas dokunuşlar
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        Şarkıcı Ece Ronay: Defalarca ölüm tehdidi aldım!
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        "Rus Karadeniz Filosu Komutanı Sokolov öldürüldü"
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        Emekli maaşları, vergisiz cep telefonu masada
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        20 günlük bebeğini döverek öldürmüştü! İşte cani anneye istenen ceza!
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        Nike en büyük 22 Türk şirketine eşit
        "Vasiyetini satmadık"
        "Vasiyetini satmadık"
        "Bu da" çalındı
        "Bu da" çalındı
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        Biden son ankete göre Trump'ın 9 puan gerisinde
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        BES'te birikimin yarısı çekme hakkı
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Batıda fırtına, Karadeniz'de yağmur var
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Volkan Demirel'den dev seri!
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        Edinburgh Dükü Prens Edward Türkiye'de
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        G.Saray'ı FIFA'ya şikayet ettiler!
        Nelsson out, Sanchez in!
        Nelsson out, Sanchez in!