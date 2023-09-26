Haberler Televizyon Sibil Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sevgili mi oldu?

Sibil Çetinkaya kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? Şükrü Özyıldız ve Sibil Çetinkaya sevgili mi oldu? Ünlü oyuncu Şükrü Özyıldız'ın adı sosyal medya fenomeni Sibil Çetinkaya ile aşk dedikodularına karıştı. Söz konusu iddiaların ardından Çetinkaya hakkındaki bilgiler gündem oldu. İşte, Instagram'da 500 binden fazla takipçisi olan Sibil Çetinkaya'nın hayat hikayesi... Habertürk Giriş: 26.09.2023 - 10:50 Güncelleme: 26.09.2023 - 10:50 facebook

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1988 İzmir doğumlu oyuncu Şükrü Özyıldız ile YouTube ve Instagram'da çektiği içeriklerle ciddi bir takipçisi olan Sibil Çetinkaya'nın aşk yaşamaya başladıkları iddia edildi. Birkaç kez birlikte görüntülenen ikili hakkındaki iddialar sonrası gündem olan Sibil Çetinkaya'nın biyografisini derledik...

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SİBİL ÇETİNKAYA KİMDİR?



Sibil Çetinkaya 10 Mayıs 1994 tarihinde dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde Medya ve İletişim bölümünü kazanmıştır. Üniversite değişim programı ile Londra'ya giden Çetinkaya burada oyunculuk eğitimleri almaya başlamıştır. YouTube kanalına çektiği videolarla tanınmaya başlayan Sibil Çetinkaya'nın şimdilerde 540 bin takipçisi bulunmaktadır.