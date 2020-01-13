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Sibirya kurdu 'Fıstık'ın ilk kar sevinci

Antalya'nın Akseki ilçesinde ilk kez kar gören, Sibirya kurdu olarak bilinen Husky cinsi köpeğin sevinci, renkli görüntüler oluşturdu

Sibirya kurdu

Antalya'nın Akseki ilçesindeki Ahmet Hamdi Taşlıca İlköğretim Okuluna tayini çıkan öğretmen Serhat Ergun, 3 yaşındaki Fıstık ismini verdiği köpeğini de yanında getirdi.

AA'nın haberine göre Ergun, bağlı bulunduğu Akseki ilçesinden, Manavgat ilçesine daha yakın olan Taşlıca Mahallesi'ne kar yağmadığı için köpeğini ilk defa kar görsün diye yaklaşık 80 kilometre uzaklıktaki 1825 rakımlı Alacabel mevkisine getirdi.

Köpek, cinsinin doğal yaşam ortamı olmasına rağmen karla karşılaşınca şaşırdı. Kısa süreli duraksamanın ardından ilk önce karı yalayan Fıstık ardından beyaz örtü üzerinde zıplayıp koşarak oynadı.

Aileleriyle vakit geçirmek için Alacabel'de bulunanlar da karda oynayan köpeği ilgiyle izledi.

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