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SICAK ÇİKOLATA MALZEMELERİ

2 su bardağı tam yağlı ya da % 2 yağlı süt
2 yemek kaşığı şekersiz kakao
2 yemek kaşığı toz şeker
1/4 fincan bitter çikolata parçaları

SICAK ÇİKOLATA NASIL YAPILIR?

Küçük bir tencereye süt, kakao ve şeker koyun.
Orta / orta-düşük ateşte ısıtın, ısınana kadar sık sık çırpın. Fakat kaynatmayın.
Çikolata parçalarını ekleyin ve çikolata parçaları eriyene ve eşit şekilde süte dağılıncaya kadar sürekli çırpın. Sonra sıcak olarak servis edin.

NOTLAR

Tarif iki kişiliktir. Tek kişilik yapmak isterseniz ölçüleri aşağıdaki gibi kullanabilirsiniz;

1 tek porsiyon:
1 su bardağı süt
1 yemek kaşığı şekersiz kakao
1 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı bitter çikolata parçaları

İsterseniz üzerine çırpılmış krema, marshmallow ya da toz tarçın ilave edebilirsiniz.

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