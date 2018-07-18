Şanlıurfa'da da geniş ekim alanlarına sahip olan ve "beyaz altın" şeklinde nitelendirilen pamuk, günlük yaşamı olumsuz etkileyen kavurucu sıcaklarda daha iyi gelişme gösteriyor.
Üreticiler, sıcak hava sayesinde bereketli bir sezon geçirmeyi ümit ediyor.
Harran Üniversitesi (HRÜ) Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Osman Çopur, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünya genelinde pamuğun stratejik bir ürün olma özelliğini koruduğunu söyledi.
Nüfus artışına paralel olarak pamuk tüketiminin de arttığına işaret eden Çopur, Türkiye'nin toplam pamuk tüketiminin 1,5 milyon ton civarında olduğunu dile getirdi.
Devletin pamuğa verdiği destek sayesinde çiftçinin daha fazla üretime odaklandığını anlatan Çopur, "Geçen yılki pamuk fiyatları ve bakanlığımızın verdiği destek sayesinde üreticiler ciddi bir şekilde pamuğa yöneldi. Buna rağmen yine de ürettiğimiz tükettiğimizi karşılamayacak. Sulamada ufak tefek sıkıntılar olsa da çözülmeyecek sorunlar değil. Türkiye genelinde bu yıl pamuk üretiminde artış olmasını bekliyoruz." diye konuştu.
Çopur, çiftçileri yaklaşan hasat dönemi öncesi ürünlerini zararlı böceklere karşı iyi korumaları yönünde uyararak, pamuğun sık sık gelişim sürecinin kontrol edilmesi gerektiğini belirtti.
Denetimden geçen zirai ilaçların pamuk için faydalı olduğunu aktaran Çopur, "Sıcaklıkla birlikte pamuğun su ihtiyacı da artıyor ancak bu çok sulama yapılması anlamına gelmez. Su mutlaka bitkilerin ihtiyaç duyduğu dönemlerde verilmelidir. Pamuk sıcağı seven bir bitkidir. Bölgede etkili olan sıcaklıklar ve sulamayla oluşan nem, pamuğun gelişimine ciddi manada olumlu etkide bulunuyor." dedi.
"HAVA SICAKLIĞI PAMUĞUN KALİTESİNİ ETKİLİYOR"
Pamuk üreticisi Abdullah Güçlü de yaklaşık 10 yıldır pamuk ürettiğini söyledi.
Bu yılki aşırı sıcakların ürünün gelişimini olumlu etkilediğini belirten Güçlü, "Sıcak hava pamuğa iyi geliyor, olgunlaşmasına katkı sağlıyor. Hava sıcaklığı pamuğun kalitesini doğrudan etkiliyor. Devletin verdiği ciddi destekle beraber pamuk yöremizde çok sayıda kişinin ekmek kapısı oldu." dedi.
Akçakale ilçesinde pamuk eken Hüseyin Yıldız da ürünün fiyatının yükselmesi dolayısıyla bu yıl arazisinin tamamına pamuk ektiğini ifade etti.
Gelecek yıl ilçe genelinde daha fazla alanda pamuk ekileceğini düşündüğünü söyleyen Yıldız, sıcak havayı seven pamuğun, buğday ve mısıra göre çok daha karlı bir ürün olduğunu kaydetti.
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