Sıcak yaz günlerinde serinlemek için yapabileceğiniz ferahlatıcı yaz tatlısı tarifleri!

Yapılışı:

Su ve toz şekeri bir tencereye koyun. Orta ateşte şeker tamamen eriyene kadar karıştırarak ısıtın. Şurubu ocaktan alın ve tamamen soğumaya bırakın.Soğuyan şuruba, limon suyunu ve rendelenmiş limon kabuğunu ekleyin.

Karışımı geniş bir kaba dökün (metal kap daha hızlı dondurur) ve dondurucuya koyun. Yaklaşık 30-45 dakika sonra, karışımın kenarları donmaya başladığında, bir çatal veya spatula kullanarak karıştırın ve buz kristallerini kırın.

Bu işlemi her 30 dakikada bir tekrarlayın. Bu adım, sorbenin pürüzsüz ve hafif olmasını sağlar. Bu işlemi yaklaşık 3-4 saat boyunca veya karışım tamamen donana kadar tekrarlayın. Sorbeyi kapalı bir kapta saklayarak servis yapabilirsiniz. Afiyet olsun!