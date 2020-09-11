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Sıcaklık 40'a ulaştı! Sosyal mesafe kalmadı!

Hava sıcaklığının öğle saatlerinde 40 dereceye kadar yükseldiği turizm kenti Antalya'da, yerli ve yabancı turistler sahillere akın etti. Sıcak havadan bunalanlar sosyal mesafe kurallarını unuttu. Kalabalık görüntülerin oluştuğu sahil şeridinde, denizin içinde bile sosyal mesafe ihlal edildi

Sosyal mesafe
DHA

Koronavirüs (Covid-19) salgının ardından 1 Haziran'da tatilcilere açılan sahillerde, koronavirüs önlemleri hiçe sayılıyor. Eylül güneşinin yakıcı etkisini gösterdiği Antalya'da, dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde denize giren tatilciler sosyal mesafe kurallarını hiçe sayarak serinliyor.

DUYARLI VATANDAŞLAR KORKTU

DHA'da yer alan habere göre denizin içinde bile birbirlerine yakın olarak sosyal mesafeyi çiğneyen tatilcilerin görünümü duyarlı vatandaşları korkutuyor.

Pandemi önlemlerine uymaya çalışanlar ise açığa doğru yüzerek tek başlarına denizin tadını çıkartıyor.

YERLİ VE YABANCI TURİST SAHİLDE

Yerli halkın dışında, bölgedeki otellerde tatil yapan turistler de Konyaaltı'nda denize giriyor.

Kimisi çocuklarıyla birlikte yüzüyor, kimisi şezlonga uzanıp eylülde güneş banyosu yapıyor.

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