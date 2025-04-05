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        Haberler Gündem Güncel Sıcaklık düştü, sis etkili oldu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Sıcaklık düştü, sis etkili oldu

        Megakent İstanbul'da sıcaklığın düşmesiyle sis etkili oldu. Bazı ilçelerde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle sürücüler trafikte kontrollü ilerleyebiliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2025 - 09:55 Güncelleme: 05.04.2025 - 09:55
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        Sıcaklık düştü, sis etkili oldu
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        İstanbul'da hava sıcaklığının düşmesiyle bazı bölgelerde sis etkili olurken, görüş mesafesi düşen sürücüler trafikte kontrollü ilerleyebiliyor.

        Anadolu Yakası'nda Çamlıca Tepesi ile Boğaz çevresinde, ayrıca Ümraniye, Üsküdar, Çekmeköy ve Beykoz ilçelerinde ormanlık alanlar ile Maltepe Başıbüyük Tepesi, Kartal ve Aydos Tepesi'nde sis görülüyor.

        Kentte etkili olan sis nedeniyle yüksek katlı binaların üst kısımları görünmez hale geldi.

        Avrupa Yakası'nda ise Sarıyer başta olmak üzere Sultangazi ve Beylikdüzü'nün yüksek kesimleri sislendi.

        Öte yandan, Sultangazi Eski Edirne Asfaltı üzeri Atatürk Bulvarı, Habipler-Mahmutbey yolu, Habipler-Arnavutköy yolu, Habipler-İstanbul Havalimanı ve Kuzey Marmara yolunda sis etkili oldu.

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