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Bursa'da, şiddetli geçimsizlik yaşadığını iddia eden koca, 1. Aile Mahkemesi'ne müracaat ederek karısından boşanacağını beyan etti. Davacı koca, eşinin ailesini istemediğini, ailesine hakaret ettiğini, kendisine ve ailesine saygısızlık ettiğini öne sürdü. Mahkemede ifade veren davalı kadın ise, "Kocam beni, ailesine karşı korumadı, ailesinin şiddet ve hakaretlerini engellemedi. Ailesi beni istemedi" dedi.
DAVALI KADIN TEMYİZE GİTTİ
İHA'da yer alan habere göre tarafları dinleyen mahkeme, çift arasında şiddetli geçimsizlik bulunduğu, evliliklerinin temelinden sarsıldığı, evliliklerinin korunmasında bir yarar kalmadığı gerekçesiyle, erkeğin davasının kabulüyle boşanmaya karar verdi. Kararı davalı kadın temyiz edince devreye Yargıtay 2. Hukuk Dairesi girdi.
"KADINA KUSUR YÜKLENEMEZ"
Emsal bir karara imza atan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, vak'anın davalı kadına kusur olarak yüklenemeyeceğine hükmetti. Kararda, "Kadının erkeğe ve ailesine saygısızlık etmesine yönelik eyleminin ise davacı erkeğin ailesinin, kendisine yönelik şiddet hareketleri ve hakaretlerine tepkisel nitelikte olduğu ve bu vâkıaların da kusur olarak yüklenemeyeceği anlaşılmaktadır.
"KUSURLU OLAN DAVACI KOCA"
Mahkemece kabul edilen ve gerçekleşen davacı erkeğin kusurlu tutum ve davranışlarına göre evlilik birliğinin devamı eşlerden beklenmeyecek derecede, temelinden sarsıldığı kuşkusuzdur. Ne var ki, bu sonuca ulaşılması tamamen davacının tutum ve davranışlarından kaynaklanmış olup, davalıya atfı mümkün hiçbir kusur gerçekleşmemiştir.
"BOŞANMA, USUL VE KANUNA AYKIRI"
Bu durumda açıklanan nedenle davanın reddi gerekirken, yasa hükümlerinin yorumunda yanılgıya düşülerek boşanmaya karar verilmesi usul ve kanuna aykırı olup, bozmayı gerektirmiştir. Temyiz edilen hükmün anlatılan sebeplerle bozulmasına, temyiz peşin harcının istek halinde yatırana geri verilmesine, iş bu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar düzeltme yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi" denildi.
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