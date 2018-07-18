Fırtına bu hale getirdi

İHA'nın haberine göre, dün akşam saatlerinde şiddetli rüzgar Silivri’de etkisini gösterdi. Birçok noktada rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi. Fatih Mahallesi’nde bulunan 400 yıllık anıt Çınar Ağacı da bir aracın üzerine devrildi. Çevrede o sırada kimsenin geçmemesi ve aracın boş olması nedeniyle yaralanma yaşanmazken araçta büyük maddi hasar meydana geldi. Devrilen ağacın dalları bir evin balkonuna çarptığı da görüldü. Evin balkon demirinde ve duvarlarında da hasar oluştu. Olay yerine gelen belediye ekipleri, devrilen ağacın dallarını kestikten sonra ağacı kaldırdı.

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