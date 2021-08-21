Meteoroloji'den flaş uyarı! 2 bölgede sağanak! 0:00 / 0:00

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Samsun'un doğusu ve Hakkari'nin kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı olması bekleniyor.

DOĞU KARADENİZ'DE ŞİDDETLİ SAĞANAK

Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması bekleniyor.

SICAKLIKLARDA DEĞİŞİKLİK YOK

Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği bildiriliyor.

İLLERİMİZDE HAVA DURUMU

Yapılan son tahminlere göre illerimizde beklenen sıcaklıklar ve hava durumu ise şöyle olacak:

ANKARA: 31, Az bulutlu ve açık.

İSTANBUL: 29, Az bulutlu.

İZMİR: 35, Az bulutlu ve açık.

KOCAELİ: 31, Az bulutlu.

ÇANAKKALE: 31, Az bulutlu ve açık.

MANİSA: 37, Az bulutlu ve açık.

MUĞLA: 35, Az bulutlu ve açık.

ADANA: 37, Az bulutlu.

ANTALYA: 37, Az bulutlu ve açık.

HATAY: 37, Az bulutlu ve açık.

ESKİŞEHİR: 30, Az bulutlu ve açık.

KONYA: 32, Az bulutlu ve açık.

SİVAS: 30, Az bulutlu ve açık.

BOLU: 27, Parçalı ve az bulutlu.

SİNOP: 27, Parçalı bulutlu.

ZONGULDAK: 26, Parçalı ve az bulutlu.

RİZE: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

SAMSUN: 27, Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

TRABZON: 25, Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

ELAZIĞ: 35, Az bulutlu.

ERZURUM: 28, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

KARS: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı.

VAN: 27, Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ADIYAMAN: 39, Az bulutlu ve açık.

DİYARBAKIR: 39, Az bulutlu ve açık.

GAZİANTEP: 37, Az bulutlu ve açık.

SİİRT: 37, Az bulutlu ve açık.