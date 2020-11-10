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Ambalaj ve etiket uygulamaları sektörü için baskı mürekkepleri tedarikçilerinden Siegwerk, İstanbul Tuzla’da yer alan fabrikasında güvenlik önlemlerinin yanı sıra üretim ve depolama kapasitelerini artırmaya yönelik önemli bir yatırım projesine imza attığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, şirket bu yatırımıyla birlikte bölgedeki konumunu güçlendirerek pazar payını artırmayı hedefliyor.

İstanbul Tuzla’da yer alan fabrikasından, Türkiye, Orta Doğu, Kafkaslar, Orta Asya ve Mısır’daki müşterilerine solvent bazlı mürekkep, vernik, ofset ve etiket mürekkepleri ürünlerinin dağıtımını yapan Siegwerk Türkiye'nin, ayrıca Siegwerk’in Nijerya ve Güney Afrika’daki kendi şirketlerine yine aynı fabrikasından hizmet verdiği belirtildi.

Projeyi, güvenlik önlemleri ve depolama kapasitenin artırılmasına yönelik; mimari, mekanik, elektrik ve yangın güvenliği iş akışlarını içeren tüm detaylar üzerine kurguladıklarını vurgulayan EMEA Ofset Mürekkepleri Başkan Yardımcısı, Türkiye ve Orta Doğu Genel Müdürü Mustafa Güler, "3 sene süren kapsamlı çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte 2020 yılının ortasından bu yana yenilenmiş binamızda faaliyete geçtik. Tuzla fabrikamızdaki renovasyon çalışmalarımızla, üretimimizi saatte yüzde 20 artırarak toplam 20 bin ton üretim kapasitesine ulaştık. Aynı zamanda 20 kişiye ek istihdam yaratarak toplam çalışan sayımızı da 130'a çıkardık. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, fabrikamızı yangın ve iş güvenliği ile ilgili tüm güncel yasal gerekliliklere uygun olarak yeniledik ve gelecekte hedeflediğimiz büyümeye ulaşmak için depo kapasitemizi artırdık" dedi.

Siegwerk Türkiye'nin, gelecekteki büyüme hedefleriyle paralel olarak, içerisinde bulunduğu fabrikasının yeniden inşa edilmesine yönelik yatırımlarının yanı sıra, 4 bin metrekarelik bir binayı bünyesine katacağı da verilen bilgiler arasında.