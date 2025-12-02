Habertürk
        Sienna Miller, ikinci kez bebek bekliyor

        Sienna Miller, ikinci kez bebek bekliyor

        İngiliz oyuncu Sienna Miller, dört yıldır aşk yaşadığı Oli Green ile bebek beklediklerini katıldığı ödül töreninde açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.12.2025 - 08:13 Güncelleme: 02.12.2025 - 08:13
        İkinci bebeği törende müjdeledi
        43 yaşındaki oyuncu Sienna Miller ile uzun bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı 28 yaşındaki Oli Green, bebek beklediklerini duyurdu.

        Sienna Miller ve Oli Green
        Sienna Miller ve Oli Green

        Oli Green ile birlikte bir ödül törenine katılan Sienna Miller, hamile olduğunu açıklarken karnının epey büyüdüğü görüldü.

        İKİNCİ BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALACAK

        Sienna Miller'ın daha önce kendisi gibi oyuncu olan Tom Sturridge ile birlikteliğinden Marlowe adında bir kızı bulunuyor.

        Tom Sturridge ve Sienna Miller
        Tom Sturridge ve Sienna Miller

        Oli Green'in ise ilk kez baba olmanın sevincini yaşayacak.

        "KISA SÜREDE ÂŞIK OLDUM" DEMİŞTİ

        Sienna Miller, daha önce Oli Green için yaptığı bir açıklamada; "Ciddiye almayı beklemiyordum ama çok kısa sürede âşık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

        Fotoğraflar: Avalon, AP

        #Sienna Miller
