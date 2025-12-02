Sienna Miller, ikinci kez bebek bekliyor
İngiliz oyuncu Sienna Miller, dört yıldır aşk yaşadığı Oli Green ile bebek beklediklerini katıldığı ödül töreninde açıkladı
43 yaşındaki oyuncu Sienna Miller ile uzun bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı 28 yaşındaki Oli Green, bebek beklediklerini duyurdu.Sienna Miller ve Oli Green
Oli Green ile birlikte bir ödül törenine katılan Sienna Miller, hamile olduğunu açıklarken karnının epey büyüdüğü görüldü.
İKİNCİ BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALACAK
Sienna Miller'ın daha önce kendisi gibi oyuncu olan Tom Sturridge ile birlikteliğinden Marlowe adında bir kızı bulunuyor.
Oli Green'in ise ilk kez baba olmanın sevincini yaşayacak.
"KISA SÜREDE ÂŞIK OLDUM" DEMİŞTİ
Sienna Miller, daha önce Oli Green için yaptığı bir açıklamada; "Ciddiye almayı beklemiyordum ama çok kısa sürede âşık oldum" ifadelerini kullanmıştı.
Fotoğraflar: Avalon, AP