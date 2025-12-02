Sienna Miller, ikinci kez bebek bekliyor

43 yaşındaki oyuncu Sienna Miller ile uzun bir süredir aşk yaşadığı meslektaşı 28 yaşındaki Oli Green, bebek beklediklerini duyurdu.

Sienna Miller ve Oli Green

Oli Green ile birlikte bir ödül törenine katılan Sienna Miller, hamile olduğunu açıklarken karnının epey büyüdüğü görüldü.

İKİNCİ BEBEĞİNİ KUCAĞINA ALACAK

Sienna Miller'ın daha önce kendisi gibi oyuncu olan Tom Sturridge ile birlikteliğinden Marlowe adında bir kızı bulunuyor.

Tom Sturridge ve Sienna Miller

Oli Green'in ise ilk kez baba olmanın sevincini yaşayacak.

"KISA SÜREDE ÂŞIK OLDUM" DEMİŞTİ

Sienna Miller, daha önce Oli Green için yaptığı bir açıklamada; "Ciddiye almayı beklemiyordum ama çok kısa sürede âşık oldum" ifadelerini kullanmıştı.

Fotoğraflar: Avalon, AP