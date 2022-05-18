Şifa deposu kestanenin faydaları 0:00 / 0:00

Havalar soğuduğunda pek çok kişi kronik yorgunluk hissetmektedir. Ayrıca üşüme hissinden de çok fazla kişi mustariptir. Kestane sayesinde bu hislerden kurtulmak mümkündür. Çünkü kestane kişinin günlük olarak ihtiyaç duyduğu bütün mineral ve vitaminleri karşılamaktadır. Bu içeriğimizde şifa deposu kestanenin faydalarını sizler için ayrıntılı bir şekilde ele aldık.

Kestane Faydaları

Kestane faydaları saymakla bitmez. Kestane faydaları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Kestanenin lif oranı çok yüksektir. Bu sayede kestane tüketenler uzun süre tokluk hissini muhafaza ederler.

Kestane kişiye tokluk hissi verirken kan şekerinin yükselmesine neden olmaz.

Kestanede önemli karbonhidratlar bulunduğunda yiyene enerji ve mutluluk verir.

Düzenli kestane tüketen kişilerde kansızlık problemi son bulmaktadır.

Demir eksikliği sorunu olanların kestaneyi sık olarak tüketmesi faydalıdır.

Kestanede bulunan önemli miktardaki fosfor ve magnezyum kemiğin metabolizmasının desteklenmesini sağlar.

Kestane Zararları

Kestane vücuda sayısız faydalar sağlarken aşırı tüketildiğinde kestane zararları da ortaya çıkabilmektedir. Kestane zararları kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber yine de kestanenin aşırı tüketimi tavsiye edilmez. Çünkü kestane fazla tüketildiğinde hazım sorunlarına neden olabilmektedir. Şeker hastaları ve yüksek tansiyonu olanların kestaneyi belli bir limitte tüketmesi gerekmektedir. Aşırı tüketiminde ciddi sorunlar yaşayabilirler. Fazla kestane tüketen kişilerde zamanla damar sertliği sorunu oluşabildiğinden tüketimi sınırlı tutmak önemlidir. Kalp ve damar sistemi aşırı kestane tüketiminden zarar görebilir.

Kestane Hamilelikte Faydalı Mı?

Kestane her yaştan ve dönemde kişiye faydalı olduğu için pek çok kişi kestane hamilelikte faydalı mı diye düşünmektedir. Hamilelikte kestane tüketimi limiti aşmamak kaydıyla oldukça faydalıdır. Çünkü kestanenin içinde bulunan mineral ve vitaminler hem anne adayının hem de bebeğin bağışıklık sistemine destek olurken bebeğin gelişimini de desteklemektedir. Hamilelikte pek çok kadının kâbusu olan bacak, kol ve ayaklarda oluşan şişkinlikler kestane tüketimiyle son bulabilir.

Kestane Faydaları İbrahim Saracoğlu

Kestane faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle üzerinde durulan bir konudur. Saraçoğlu kestane faydalarını şu şekilde sıralamıştır; diyet yapanlar kestaneyi tokluk hissi verdiği için tüketebilirler, kestane detoks özelliğine sahip olduğundan vücuttan zararlı toksinlerin atılmasını sağlar. Düzenli kestane tüketenlerin bağışıklığı kuvvetlenmektedir. Kestane önemli bir enerji kaynağıdır özellikle kış aylarında üşüme hissi ve yorgunluğa iyi gelir. Cinsel isteğin arttırılmasını sağlar. Kemik ve kasların kuvvetlendirilmesi için kestane tüketilebilir. İshalin kesilmesi için kestane tüketilebilir. Unutkanlık problemi için düzenli kestane tüketilebilir. Kestane doğal ateş düşürücü olarak kullanılabilir. Hücreleri gençleştiren ve yenileyen kestane kişiye gençlik verir.

Kestane Cinselliğe İyi Gelir Mi?

Kestane çeşitli mineral ve vitaminler açısından oldukça zengin bir besindir. Genel olarak düzenli kestane tüketen kişiler kendilerini mutlu ve enerjik hissetmektedir. Dolayısıyla kestane cinselliğe de bu sayede iyi gelir. Kendisini zihinsel ve bedensel olarak güçlü hisseden kişi cinsel olarak da kestane sayesinde istekli hisseder.

Günde Kaç Tane Kestane Yenmeli?

Kestane oldukça kalorili bir besindir ve bu nedenle günde kaç tane kestane yenmeli diye düşünülmelidir. Günlük önerilen kestane miktarının aşılmaması oldukça önemlidir. Günde yaklaşık on adet kestane tüketimi idealdir. Daha fazla tüketimi kilo alınmasına neden olabilir.

Kestane Hangi Organa İyi Gelir?

Kestane vücut için mucizevi faydaları olan bir besindir. Hemen her organ için faydalı olan kestane genel olarak mide ve karaciğere en fazla faydayı sağlamaktadır. Vücuttan zehirli toksinlerin de atılmasını sağlayarak organları korumaktadır.