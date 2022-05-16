Kekiğin sağlığa faydaları 0:00 / 0:00

Kekik besin değeri de yüksek olan bir baharattır. Kekikte çok zengin miktarda mineral ve vitamin bulunmaktadır. Kekik çok çeşitli şekillerde kullanılabilir. Örneğin kekiğin suyu, yağı ve kurusu farklı faydalara sahiptir. Kekiğin suyu mide rahatsızlıklarına iyi gelirken yağı da cilt ve saç için kullanılabilir. Fakat kekik oldukça keskin bir baharat olduğundan tüketimine dikkat edilmelidir. Bu içeriğimizde kekiğin sağlığa faydaları ile ilgili ayrıntılı bilgileri derledik.

Kekiğin Faydaları

Kekik vücut için çok sağlıklı bir baharattır. Kekiğin faydaları arasında öne çıkanları sizler için sıraladık;

Kekik tüketimi kalp ve damar sağlığının korunmasını sağlar.

Düzenli kekik tüketen kişiler kanser türlerine karşı vücutlarında kalkan oluştururlar.

Kekik tüketimi bağışıklığın güçlenmesine destek verir.

Kekik dispraksinin tedavi edilmesi önemli doğal bir ilaçtır.

Sindirim ve bağırsak sistemine ilişkin problemler kekik tüketimiyle düzelmektedir.

Regl döneminde ortaya çıkan şikayetler kekik sayesinde geçmektedir.

Gözlerin sağlıklı olması için kekik tüketilebilir.

Solunum yoluna ilişkin problemler kekikle son bulabilir.

Kekiğin Zararları

Kekiğin vücuda olan sayısız faydalarının yanında kekiğin bazı kişilerde zararları da olabilmektedir. Kekiğin zararları kişiden kişiye değişiklik göstermekle beraber örneğin hamile olan kişilerin kekik tüketmesi tavsiye edilmemektedir. Çünkü kekiğin bilinçsiz tüketimi hamilelerin düşük riskinin artmasına neden olabilmektedir. Kekiğin aşırı tüketimi tavsiye edilmemektedir. Aşırı kekik tüketildiğinde midede bulantı ve ishal gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Kronik rahatsızlığı olduğu için düzenli ilaç kullanmak zorunda olan kişilerin kekik tüketimine dikkat edilmelidir. Örneğin tansiyon hastalarının kekik tüketimi düzenli kullanmaları gereken tansiyon ilaçlarının etkisinin azalmasına neden olabileceği tavsiye edilmemektedir. Kekik tüketildikten sonra herhangi bir yan etki ya da olumsuz bir durum ortaya çıktığında vakit kaybetmeden doktora başvurmak oldukça önemli ve hayatidir.

Kekiğin Faydaları İbrahim Saracoğlu

Kekiğin faydaları Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu tarafından da önemle ele alınan bir konudur. Saraçoğlu kekiğin faydalarını şu şekilde sıralamıştır; kekikte önemli düzeyde kalsiyum, selenyum, demir ve magnezyum bulunduğundan zehirli toksinlerin vücuttan atılmasına destek vermektedir. Sindirim sisteminin kuvvetlenmesini sağlayan kekik bağırsak sistemini de desteklemektedir.

Kekik Tüketmek Zayıflatır Mı?

Kekik tüketmek zayıflatır mı diye merak edenlere öncelikle kekiğin ödem atmaya yardımcı olduğunu söyleyebiliriz. Kekik kabızlık sorunu olanlara da zayıflama sürecinde destek olan doğal bir bitkidir. Zayıflama sürecinde sorun oluşturan ve kilo vermeyi engelleyen şişkinlik ve ödem de kekik çayı sayesinde atılacağı için kilo vermek kolaylaşmaktadır.

Kekik Kaynatıp İçmek Neye İyi Gelir?

Kekik çeşitli şekillerde tüketimi mümkün olan bir baharattır. Bunlardan biri de kekiğin çay şeklinde tüketimidir. Peki kekik kaynatıp içmek neye iyi gelir diye merak edenlere ilk olarak hafızanın canlanmasına destek verdiğini söyleyebiliriz. Ayrıca kasların gerginliğini azaltan kekik kaynatmak baş ağrılarının da geçmesini sağlayabilir. Soğuk algınlığı ve mevsimsel gripler için kekik kaynatmak birebirdir. Öksürüğü kesen kaynamış kekik ateşin düşürülmesine ve enfeksiyonlardan kurtulmaya da faydalıdır. Sindirim sistemini rahatlatmak için de kekik kaynatıp içebilirsiniz.

Kekiğin Cilde Faydaları

Kekiğin vücuda faydalarının yanında kekiğin cilde faydaları da çoktur. Makyaj, toz, kir ve yağ yüzünden zamanla tıkanan gözenekler kekik sayesinde açılır ve sıkılaştırır. Kekik genel olarak cildi temizleyerek ferahlatır. Aşırı yağlanan cildin yağını dengeleyen kekik sivilcelerin ve aknelerin de geçmesini sağlar.