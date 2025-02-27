Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Sıfır otomobili evinin önünde, 1977 model Anadol'u özel garajda

        Sıfır otomobili evinin önünde, 1977 model Anadol'u özel garajda

        Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde yaşayan 66 yaşındaki Halil İbrahim Yılmaz, 33 yıldır adeta gözü gibi baktığı 1977 model Anadol marka otomobilini, zarar görmemesi için köyünde özel olarak yaptırdığı garajında muhafaza ediyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.02.2025 - 14:17 Güncelleme: 27.02.2025 - 14:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Özel olarak yaptırdığı garajında saklıyor
        ABONE OL

        Ayvacık'ın Pınardere köyünde büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliği yapan Yılmaz, ilk otomobili olan 1977 model Anadol'u, 1992 yılında İstanbul'daki bir otomobil pazarından satın aldı.

        Yıllarca köy yollarında kendisine yoldaşlık eden emektar arabasından bir an olsun vazgeçmeyen Yılmaz, bu yıl sıfır kilometre bir otomobil satın almasına rağmen "ilk göz ağrım" dediği Anadol'unu köyünde özel olarak yaptırdığı garajında saklıyor.

        Yılmaz, 33 yıldır kullandığı Anadol marka otomobilinden çok memnun olduğunu, severek kullandığını, sigorta ve muayenesini zamanı gelince vakit kaybetmeden yaptırdığını söyledi.

        Otomobiline adeta gözü gibi baktığını dile getiren Yılmaz, "Bu aracımı 1992 yılında İstanbul'un Kartal ilçesindeki bir araba pazarından satın aldım. Aldığımda kilometresi 48 bindeydi. Fabrika lastikleri üzerindeydi. 1992 yılından beri kullandığım aracımdan çok memnunum. Aldığımda 38 ile başlayan bir plakası vardı. Bir yıl bu plaka ile kullandım" dedi.

        REKLAM

        "ANADOL'UMA GÜVENİYORUM"

        Otomobilini köyünde yaptırdığı garajda muhafaza ettiğini anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:

        "Bu araba yaşlı ve emektar. Sıfır arabam da var ve dışarıda duruyor. Bana diyorlar ki '1,5 milyon lira para verdin, bu aracı garaja koy.' Ben de 'Bu yaşlı, dinlenmesi gerekir. Kapalı garajda kalsın. Diğeri genç araba, o dışarıda durur.' diyorum. Bu aracımla şimdi Ankara'ya, İzmir'e, İstanbul'a da giderim. Anadol'uma güveniyorum."

        Halil İbrahim Yılmaz, besicilik yaptığı için bazen aracına taşımak amacıyla çuvallarca yem koyduğunu belirterek, söz konusu durumda bile aracının zorlanmadan hareket ettiğini bildirdi.

        Yılmaz, otomobilini satın aldığından beri üzerinde hiçbir değişiklik yapmadığını aktararak, "Aldığımda tamamen orijinal bir arabaydı. Kullandığımdan beri ben de orijinalliğini bozmadım. Sadece motor kısmını tamir ettirdik. Aracım orijinal, bakımlı. Muayenesi yapıldı, sigortası var, vergisi ödendi. Ekonomik olması için LPG de bağlattım. LPG'yi de ruhsata işlettik. Bir sıkıntısı, eksiği yok" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Halil İbrahim Yılmaz
        #Çanakkale
        #Ayvacık
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        Mahkemeden Şener'in oğlu için karar!
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        DEM heyetinin Öcalan görüşmesi bitti
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        İstanbul'da restorana silahlı saldırı! Yaralılar var!
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Lemina taşları yerinden oynatıyor
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Ünlü oyuncu ve eşi ölü bulundu
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        Sık sık acıkmanızın nedeni bu olabilir!
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        ABD'li çip üreticisi Nvidia'nın geliri yüzde 78 arttı
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        Fenerbahçe kupada Gaziantep FK karşısında!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        G.Saray'da hedef çeyrek final!
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Trump kabinesini ilk kez topladı
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Gaziantep'te zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti!
        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor?
        Trump neden Ukrayna'daki nadir elementleri istiyor?
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        5 yılda 14 cinsel saldırı ve tecavüz! Sapığı DNA yakalattı!
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Modern flört dünyasının yeni kavramı: "Benching" nedir?
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Faiz artınca orta sınıfın harcaması çarpıldı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        Beykoz Belediye Başkanı gözaltına alındı
        "Detay vermeye utanıyorum"
        "Detay vermeye utanıyorum"
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        İstanbul Şişli'de sokak ortasında kadın cinayeti!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        Divan Kurulu öncesi gündem yaratan rapor!
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"
        "Gazze Trump'a izin verilmeyecek"