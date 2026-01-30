Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İnanç Sigara dumanı orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken sigara dumanı koklamak orucu bozar mı?

        Sigara dumanı orucu bozar mı? Diyanet’e göre oruçluyken sigara dumanı koklamak orucu bozar mı?

        Oruç, İslam dininde hem bedensel hem de ruhsal yönü bulunan önemli bir ibadettir. Ramazan ayında İslam dinine mensup olanlar için farz olan oruç, imsak vaktinden iftar vaktine kadar belirli kurallara uyulmasını gerektirir. Bu kurallar arasında yeme, içme ve orucu bozar mı sorusuna konu olabilecek davranışlardan kaçınmak yer alır. Ramazan ayında oruçla ilgili pek çok soru gündeme gelir ve bunlardan biri de sigara dumanı koklamak ile ilgilidir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 30.01.2026 - 10:46 Güncelleme: 30.01.2026 - 10:46
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sigara dumanı orucu bozar mı?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Günlük yaşamda sigara içilen ortamlardan geçmek, arkadaşının yanında ya da iş yerinde sigara dumanına maruz kalmak sık sık başımıza gelir. Bu durum, oruç tutan kişilerde tereddüt yaratabilir. O nedenle de sigara dumanı orucu bozar mı sorusu, Ramazan ayında en sık sorulan dini sorulardan biri haline gelmiştir. İşte tam da bu noktada Diyanet’in açıklamaları, oruç ibadetinin doğru anlaşılması ve uygulanması açısından büyük önem taşır…

        Oruç Tutmak

        Oruç tutmak, imsak vaktinin başlamasıyla birlikte yeme ve içmeden uzak durmak anlamına gelir. Bu süre iftar vaktine kadar devam eder ve oruçlu kişinin sabır, irade ve bilinçli bir disiplin göstermesini gerektirir. Sahur ise oruca hazırlanılan ve niyet edilen zaman dilimi olarak kabul edilirken, imsak vakti orucun fiilen başladığı zamanı işaret eder. İftar vakti ise gün boyu tutulan oruç ibadetinin sona erdiği an olarak kabul edilir. Oruç yalnızca aç ve susuz kalmak değil aynı zamanda nefsi kontrol etmeyi ve manevi yönü güçlendirmeyi amaçlayan da bir ibadettir. Bu nedenle bazı durumlar için orucu bozar mı sorusunu yalnızca fiziksel eylemlerle sınırlamamak gerekir... Gün içinde istemeden maruz kalınan durumlar ile bilerek yapılan fiiller arasında fark vardır. Sigara dumanı koklamak çoğu zaman kişinin kontrolü dışında gerçekleşir ve bu nedenle farklı bir değerlendirmeye tabi tutulur.

        REKLAM

        Orucu Neler Bozar?

        Orucu neler bozar konusu İslam dininde net bir şekilde belirlenmiştir. Yeme, içme ve cinsel ilişki gibi fiillerin orucu bozduğu konusunda genel kabuller vardır. Bu fiillerin ortak özelliği ise dışarıdan alınan maddenin bilerek mideye ulaşmasıdır. Bunun dışında ilaç kullanımı, serum takılması veya sigara içmek gibi durumlar da orucu bozar mı başlığı altında değerlendirilir. Sigara dumanı ise burada özel bir meseledir. Koku ve duman maddi bir yiyecek veya içecek değildir ve doğrudan mideye ulaşmadığı sürece orucu bozmaz. Ancak dumanı bilinçli şekilde derin bir nefesle içmek veya ağızdan boğaza geçmesine izin vermek farklı bir değerlendirmeye yol açabilir. Bu ayrım da sigara dumanı koklamak ile doğrudan sigara içmek arasındaki farkı net olarak ortaya koyar.

        Sigara Dumanı Orucu Bozar mı?

        Günlük yaşamda sigara dumanına maruz kalmak son derece yaygındır. Evde, iş yerinde ya da sokakta sigara içilen ortamlardan geçerken dumanı hissetmek kaçınılmazdır. Bu nedenle sigara dumanı orucu bozar mı sorusu sıkça gündeme gelir. İslam alimlerinin genel görüşüne göre, yalnızca dumanın kokusunu almak orucu bozar mı sorusunun yanıtı hayırdır. Yani sadece dumanın kokusunu almak orucu bozmaz. Çünkü duman bir yiyecek veya içecek değildir ve mideye doğrudan ulaşmaz. Ancak kişi, sigara dumanını bilerek ve isteyerek içine çekerse, bu durum mekruh veya orucun manevi hassasiyetine zarar verecek bir eylem olarak değerlendirilebilir. Özellikle uzun süre kapalı ortamda dumanın içinde kalmak veya derin nefeslerle dumanı solumak oruç ibadetinde dikkat edilmesi gereken bir durumdur. Bu nedenle oruçlu kişilere özellikle iftar öncesinde sigara dumanına maruz kalmamaya özen göstermesi tavsiye edilir.

        Diyanet’e Göre Sigara Dumanı Koklamak Orucu Bozar mı?

        Diyanet İşleri Başkanlığı’na göre, oruçluyken sigara dumanı koklamak, tek başına orucu bozmaz. Diyanet, yaptığı açıklamalarda dumanın tek başına mideye ulaşan bir besin maddesi olmadığını vurgular. Bu nedenle sigara içilen ortamlardan geçmek veya çevredeki dumanı hissetmek orucu bozar mı sorusuna konu değildir. Ancak Diyanet’e göre kasıt unsuru önemlidir. Kişi dumanı bilerek ve isteyerek içine çeker ve ağızdan boğaza geçmesine izin verirse, bu durum orucun ruhuna aykırı kabul edilir. Ancak elbette az önce de belirttiğimiz gibi Diyanet’e göre günlük hayatın doğal akışı içinde karşılaşılan sigara dumanının oruç üzerinde olumsuz bir etkisi yoktur demek doğru olacaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Nedir Ne Değildir? - 27 Ocak 2026 (Suriye'de Anlaşma Mı, Çatışma Mı?)

        Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün. CHP'li başkanlar yargı önünde. Aziz İhsan Aktaş davası nasıl sonuçlanır? Duruşma salonunda neler yaşandı? Duruşmalar canlı yayınlanmalı mı? Aziz İhsan Aktaş davası nasıl başladı? Suriye'de yeni anlaşma mı? Ateşkes uzatıldı SDG ne karar verdi? Suriye'de anlaşma mı,...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Turizm gelirinde tarihi zirve
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Yoğun siste zincirleme kaza! 2 can kaybı!
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölmek istemiyorum feryadı! Kocası eşyaları parçaladı
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        Ölüm nöbeti! Başında bekledi
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        ABD-İran gerilimi artarken Türkiye'de kritik görüşme
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Avrupa'da kura günü! İşte muhtemel rakipler
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        Bir peluş oyuncak hakkında toplatma kararı
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        "Fenerbahçe'nin hiç bahanesi yok!"
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        60 il için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak, kar ve fırtına var
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Trump Fed Başkanı adayını bugün açıklayacak
        Montella için halk günü
        Montella için halk günü
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        İşgücü de işsizlik de azaldı
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump rica etti, Putin kabul etti
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Trump'tan İran'a gözdağı
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Neden insanların sadece yüzde 10'u solak?
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Artık sadece IQ değil EQ da önemli!
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Türkiye, 23 üniversitesiyle ilk 500’e girdi
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Dünyanın en büyük fonu İstinye'de
        Tesla'dan iki modele veda kararı
        Tesla'dan iki modele veda kararı