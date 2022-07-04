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Sigara fiyatları son dakika: YENİ ZAM tüm gruplara geldi! En pahalı sigara kaç lira oldu?

Sigara fiyatları zamlandı. Hatırlanacağı gibi JTİ grubu sigaralara geçtiğimiz hafta Cuma günü 2 lira zam gelmişti. Ancak BAT ve Philip Morbis Grubu sigaralara zam gelmemişti. Bugün BAT ve Philip Morbis Grubu sigaralara 2 lira zam geldi. Bununla birlikte en yüksek sigara fiyatı 31 lira oldu. İşte sigra fiyatlarında son durum...

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  • Sigara fiyatları son dakika: YENİ ZAM tüm gruplara geldi! En pahalı sigara kaç lira oldu: JTİ - BAT - Philip Morbis Gruplarına 2 lira zam

    Sigara fiyatlarında tüm gruplara zam geldi. Geçtiğimiz hafta Cuma günü JTI grubu digaralara gelen 2 liralık zammın ardından bufün de BAT ve Prhip Morbis sigralara 2 lira zam geldi. Peki, en yüksek sigara fiyatı ne kadar oldu. İşte merak edilen detaylar...
  • Sigara fiyatları son dakika: YENİ ZAM tüm gruplara geldi! En pahalı sigara kaç lira oldu: JTİ - BAT - Philip Morbis Gruplarına 2 lira zam

    SİGARAYA ZAM GELDİ Mİ? (4 TEMMUZ 2022)

    Tekel Bayileri Platformu (TBP) Başkanı Özgür Aybaş, iki sigara grubuna daha zam geldiğini belirtti. 
  • Sigara fiyatları son dakika: YENİ ZAM tüm gruplara geldi! En pahalı sigara kaç lira oldu: JTİ - BAT - Philip Morbis Gruplarına 2 lira zam

    HANGİ MARKA SİGARALARA ZAM GELDİ?

    Tekel Bayileri Platformu Başkanı Özgür Aybaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, iki sigara grubuna daha (BAT ve Philip Morris) 2 TL zam geldiğini duyurdu.
  • Sigara fiyatları son dakika: YENİ ZAM tüm gruplara geldi! En pahalı sigara kaç lira oldu: JTİ - BAT - Philip Morbis Gruplarına 2 lira zam

    EN UCUZ VE EN PAHALI SİGARA FİYATLARI GÜNCEL LİSTESİ (4 TEMMUZ 2022)

    Sigara zammının ardından Japan Tobacco International (JTI) grubunda en düşük sigara fiyatı 27,5 TL olurken en yüksek sigara fiyatı 30 TL'yi gördü.

    Gruptaki sigaralara gelen 2'şer liralık zamla Philip Morris'in en düşük sigarasının fiyatı 27.50 lira oldu. BAT grubunda ise en düşük fiyatlı sigarası yine 27.50 lira oldu.
  • Sigara fiyatları son dakika: YENİ ZAM tüm gruplara geldi! En pahalı sigara kaç lira oldu: JTİ - BAT - Philip Morbis Gruplarına 2 lira zam

    İLK ZAM JTI GRUBUNA GELMİŞTİ

    Aybaş, Japan Tobacco International (JTI) grubu sigaralara 2 lira zam yapıldığını Cuma günü belirtmişti.
  • Sigara fiyatları son dakika: YENİ ZAM tüm gruplara geldi! En pahalı sigara kaç lira oldu: JTİ - BAT - Philip Morbis Gruplarına 2 lira zam

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