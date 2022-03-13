Sigaraya zam mı geldi? 13 Mart Pazar günü Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş tarafından sosyal medya üzerinden yapılan paylaşımlar sonrası bu sorunun cevabı merak edilip araştırılıyor. Peki, sigara fiyatları zamlandı mı? 13 Mart sigara fiyatları listesi belşi oldu mu? İşte Özgür Aybaş tarafından yapılan paylaşım...