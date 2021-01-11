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Signal kimin hangi ülkenin uygulaması? Signal kimin malı? İşte cevabı

Signal kimin malı? WhatsApp'ın güvenlik sözleşmesini kabul etmeyen ve kendine yeni bir platform arayanlar Elon Musk tarafından tüm dünyaya önerilen Signal uygulamasının detaylarını merak edip araştıtıyor. Merak edilenlerin başında ise uygulamanın menşei yer alıyor. Peki, Signal kimin hangi ülkenin uygulaması? Signal kimin malı? İşte cevabı...

Signal kimin hangi ülkenin uygulaması? Signal kimin malı? İşte cevabı

WhatsApp'ın 8 Şubat'a kadar onaylama zorunluluğu kıldığı güvenlik sözleşmesi nedeniyle Türkiye dahil birçok ülkede adeta dijital kavimler göçü yaşanmaya başladı. Sözleşmeyi onaylamak istemeyenler kendilerine alternatifler aramaya başladı. Bu alternatifler listesinde Elon Mus tarafından önerilen Signal uygulaması da yer alıyor. Peki, Signal kimin hangi ülkenin uygulaması? Signal kimin malı? Merak edilen detayları haberimizde derledik. İşte "Signal kimin malı?" sorusunun cevabı...

SİGNAL KİMİN MALI? SİGNAL HANGİ ÜLKENİN?

Hemen belirtelim ki Signal uygulaması ne bir şahsa ne de bir ülkeye ait değil. Signal uygulaması ABD'de kurulan Signal Vakfı ve Signal Messenger LLC tarafından geliştirilen kar amacı gütmeyen uluslararası uygulamadır. Tamamiyle sosyal sorumluluk misyonu ile hazırlanmıştır. Güvenli haberleşme ve ifade özgürlüğünü koruma amacı gütmektedir. Bununla birlikte hemen belirtelim ki Elon Musk ile Signal Vakfı'nın ve Signal Messenger LLC'nin organik herhangi bir bağı bulunmamaktadır.

SİGNAL VAKFI KİM TARAFINDAN KURULDU?

Signal Vakfı, resmi olarak Signal Teknoloji Vakfı , Moxie Marlinspike ve Brian Acton tarafından 2018 yılında kurulan kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Misyonu, "ifade özgürlüğünü koruyan ve güvenli küresel iletişim sağlayan açık kaynaklı gizlilik teknolojisi geliştirmektir." Vakıf, adını Signal mesajlaşma uygulamasıyla paylaşır.

21 Şubat 2018'de Moxie Marlinspike ve WhatsApp'ın kurucu ortağı Brian Acton, kar amacı gütmeyen bir kuruluş olan Signal Vakfı'nın kurulduğunu duyurdu. Vakıf, Eylül 2017'de WhatsApp'ın ana şirketi Facebook'tan ayrılan Acton'dan 50 milyon dolarlık bir fonla başladı. Basın Özgürlüğü Vakfı daha önce Signal projesinin mali sponsoru olarak görev yapmış ve vakfın kar amacı gütmeyen statüsü devam ederken proje adına bağış kabul etmeye devam etti. İlk 50 milyon dolarlık finansman, Brian Acton'dan Signal Teknoloji Vakfı'na bağış değil, krediydi. 2018 sonunda kredi 105.000.400 dolara yükseldi ve bu tutarın 28 Şubat 2068'de geri ödenecek. Kredi teminatsız ve % 0 faizlidir.

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