Döviz kurundaki ani artışın ardından bir çok ürüne zam gelirken sigortacılar henüz başta kasko, trafik, konut ve sağlık sigortaları olmak üzere fiyat artışına gitmedi. Özellikle otomobil, yedek parça ve tıbbi malzemelerde fiyatlarının artması ile hasar ödemeleri kurdaki ani artış öncesi bile yüzde 45.3 artan sigorta şirketlerinin gelirleri ise yüzde 20 artışla 31.2 milyardan 37.9 milyar liraya çıkabildi. Türkiye Sigorta Birliği’nin eylül sonu itibarıyla açıkladığı teknik sonuçlar, salgınla ilgili normalleşme sonrası yaşanan hasar ve özellikle döviz kuru kaynaklı maliyet artışlarının hayatdışı branşlardaki dikkat çekici etkisini ortaya koydu.

Buna göre hayatdışında ödenen toplam hasar, yılın üçüncü çeyreğinde (temmuz, ağustos, eylül) geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 45.3 artarak 10.2 milyar liraya yükseldi. İlk dokuz ayda ise geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 43.6 artarak 27.9 milyar lirayı aştı. İlk altı ayda hasar artışı yüzde 42.7 idi.

Bu kapsamda hayatdışındaki toplam teknik kâr ise üçüncü çeyrekte yüzde 62.1 düşüşle 924.3 milyon lira, ilk dokuz ayda da yüzde 29.3 düşüşle 5.1 milyar lira oldu. Böylece teknik kâr/zarar oranı da ilk dokuz aylar itibarıyla yüzde 24’ten yüzde 14.5’e geriledi.

KASKO ZARARA DÖNDÜ

-Sigorta pazarının en büyük branşı olan zorunlu trafikte, hasar ödemesi üçüncü çeyrekte yüzde 50.2 artışla 3.5 milyar lira, ilk 9 ayda yüzde 39.8 artışla 9.6 milyar lirayı geçti. Teknik denge ise üçüncü çeyrekler itibarıyla 600.8 milyon TL kârdan 489.4 milyon lira zarara, ilk ilk dokuz ayda da 1.4 milyar lira kârdan 897.1 milyon lira zarara dönüştü.

- Kaskoda ise hasar ödemesi üçüncü çeyrekte yüzde 58.6 artışla 2.5 milyar lira, ilk dokuz ayda yüzde 63.3 artışla 6.2 milyar liraya yükseldi. Teknik denge ise üçüncü çeyrekler itibarıyla 391.8 milyon lira kârdan 241.7 milyon lira zarara döndü. İlk dokuz ayda ise teknik kâr yüzde 54 düşüşle 916.1 milyon liraya geriledi.

- Ayrıca hastalık-sağlıkta hasar üçüncü çeyrekte yüzde 48.4 artışla 1.9 milyar lira, ilk dokuz ayda yüzde 42.9 artışla 5.5 milyar lira oldu. Teknik kâr üçüncü çeyrekle yüzde 14.2 düşüşle 558.9 milyon lira, ilk dokuz ayda yüzde 11.5 artışla 1.7 milyar lira oldu.