Sigortalı çalışan sayısı 23 milyona yaklaştı

HABERTURK.COM

Kayıtlı istihdamı esas alan SGK verilerine göre, toplam sigortalı çalışanların yüzde 72,7'sini oluşturan sigortalı ücretli çalışan grubu yıllık olarak yüzde 5,3 (834 bin) arttı. Söz konusu grupta yıllık artış oranlarının Nisan 2021'den bu yana genel olarak gerilediği, bu ay ise sınırlı miktarda arttığı görüldü. Diğer taraftan, esnaf-çiftçi grubundaki değişim yüzde 4,5 artış yönünde olmakla beraber; bu dönemde esnaf sayısında yüzde 7,6 (182 bin) artış, çiftçi sayısında ise yüzde 9,5 (51 bin) düşüş görüldü. Çiftçi sayısında uzun süredir süregelen düşüş eğiliminin yanı sıra, esnaf sayısı Ekim 2021'den itibaren en hızlı artış gösteren çalışan sınıfı olup, yıllık artış oranı yıl başından bu yana ilk kez Mayıs ayında yükseldi. Kamu sektöründe sigortalı çalışan sayısındaki artış ise yüzde 1,6 oldu.

İnşaat sektöründe ise istihdam daralmaya devam ederken ticaret sektöründe ise artışlar hızlandı. Sigortalı ücretli çalışanların yüzde 52,4'ü üç ana sektörde istihdam edildi. Bu sektörler, sırasıyla, imalat (yüzde 27,3), toptan ve perakende ticaret (yüzde 15,4) ve inşaat (yüzde 9,6) sektörleri oldu.

Yıllık değişimlere bakıldığında imalatta yüzde 4,3, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 6,1 artış gözlenirken, inşaat sektöründe ise yüzde 7 düşüş gözlendi. İnşaat sektöründe Nisan 2021'den itibaren yıllık istihdam artışları hızla gerilerken, 2022 yılı Mart ayı itibarıyla başlayan daralma Mayıs 2022'de de devam etti.

Alt sektörlerde yiyecek ve içecek hizmeti faaliyetleri 127 bin ile çalışan sayısı en çok artış gösteren sektör olurken bu sektörü 113 bin artışla konaklama sektörü takip etti. Ayrıca, perakende ticaret (106 bin), eğitim (62 bin) ve giyim eşyaları imalatı (61 bin) sektörleri en çok istihdam artışı görülen sektörlerden oldu. Diğer taraftan, çalışan sayısı en hızlı artan sektör yüzde 162,1 ile ev içi çalışanların faaliyetleri sektörü oldu. Bu sektörü yüzde 36,7 artışla konaklama, yüzde 25,2 artışla istihdam faaliyetleri ve yüzde 22,6 artışla bilgisayar programlama ve danışmanlık sektörleri takip etti.

Mayıs ayında geçen aya göre işsizlik ödeneği başvuruları ve ödenek alanların sayısı azaldı. İŞKUR verilerine göre, kısa çalışma ödeneği uygulamasının son bulmasıyla işsizlik ödeneğine başvurular Haziran - Temmuz 2021 döneminde 104 binden 232 bine, işsizlik ödeneğinden faydalananlar ise 27 binden 129 bine yükselirken, Mayıs 2022 itibarıyla da işsizlik ödeneği bekleyenlerin sayısı 113 bin, faydalananların sayısı ise 57 bin oldu. İşsizlik ödeneğine başvurular ve ödenek alanların sayısı son üç aydır gerilerken Mayıs ayında da başvurularda 24 bin, ödenek alanlarda da 6 bin düşüş gerçekleşti.