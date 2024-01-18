Sihirbazların perde arkası: Büyüleyici numaralarının sırları ortaya çıkıyor

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ÖLÜM TESTERESİ Dev bir testere bıçağı kullanarak sihirbazın kendisini ikiye böldüğü ölüm testeresi gösterisinde sihirbaz, vücudunun ikinci kısmı için bir asistan kullanır ve bu şekilde birlikte tek bir kişi gibi görünürler. Bu numaranın sırrı, alttaki tablada ve tablalar arasında testere bıçağının rahatlıkla geçebileceği küçük boşlukta gizlidir. Yani, sihirbazın bacakları masaya doğru bükülüdür ve asistanın üst gövdesi de masanın içinde saklıdır.

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KAYBOLAN FİNCAN Bu sihirbazlık numarasında mendille örtülü masanın üzerine bir bardak su konulur, daha sonra sihirbaz onu kaldırıp havaya fırlattığında mendil yere düşer ve cam kaybolur. Buradaki hile iki yönlüdür: Birincisi, mendilin içine dikilmiş bir tel halka vardır ve bu, camın mendilin altında olduğu yanılsamasını yaratır. İkinci olarak ise bardak, masadaki bir delikten gizli bir keseye indirilir.

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ZİG-ZAG İNSAN Bu numaranın başarısı büyük ölçüde, asıl görevi ayaklarını ve ellerini garip bir pozisyonda sıradan dik insan duruşuna benzer bir şekilde tutabilmek olan sihirbaz asistanının yeteneklerine bağlıdır. Bu şekilli kutunun içerisinde asistan, yapılan pratikler sonucunda normal bir şekilde durabildiğinden izleyiciler genellikle hileyi anlamayabilir. Kaynak: Bright Side Fotoğraf kaynakları: Bright Side

Haberi Hazırlayan: Ece Çınar

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