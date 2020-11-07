Sihirli Annem dizisi 2000'li yıllarda çocuk olanlar için vazgeçilmez bir diziydi. Sihirli Annem dizisi 2003'te başladığı yayın hayatını 2006'da bitirmişti. Yıllar sonra yeniden çekilen ve 3 sezon daha yayınlanan dizi 2012 yılında final yapmıştı. Bir dijital yayın platformunda yeniden çekilecek olan dizi merak konusu oldu. Peki Sihirli Annem konusu nedir? Sihirli Annem dizisinin yeni versiyonu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

SİHİRLİ ANNEM KONUSU

Sihirli Annem, senaryosu Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik televizyon dizisi. Başrollerini İnci Türkay, Şahap Sayılgan, Nevra Serezli, Gül Onat'ın paylaştığı dizide, Betüş isimli bir perinin, eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi sonucu başlarından geçen macera dolu hayatlarını konu alır.

Dizinin ilk bölümü 27 Şubat 2003'te Kanal D'de yayımlandı. 119. bölümün ardından 2006 yılında Star TV'ye geçti. 4. sezon (2005-2006),11 Nisan 2006'da 131. bölümüyle sona erdi. 5 yıl sonra yoğun istek üzerine 29 Nisan 2011'de tekrar Star TV'de yayımlanmaya başladı. 3 sezon daha yayımlandıktan sonra 10 Mart 2012'de 7. sezon 240. bölümüyle ekranlara veda etti.

SİHİRLİ ANNEM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Sihrli Annem Exxen adlı dijital programda yeni oyuncularla yeniden başlayacak. Sihirli Annem dizisinin tam olarak ne zaman başlayacağı belli olmasa da 2021 yılında yayınlanacak.