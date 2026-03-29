Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Sihirli evren sadece filmlerden ibaret değil! Bilgisayar oyunlarından basılı ders kitaplarına Harry Potter evrenini inceliyoruz!

        Sihirli evren sadece filmlerden ibaret değil! Bilgisayar oyunlarından basılı ders kitaplarına Harry Potter evrenini inceliyoruz!

        Efsanevi yazar J.K. Rowling'in yarattığı Harry Potter evreni, artık sadece yedi kitap ve sekiz filmlik bir macera olmaktan çıkıp devasa bir küresel markaya dönüştü. Oyun dünyasından tiyatro sahnelerine, yeni dizi projelerinden gerçek hayat deneyimlerine kadar uzanan bu büyülü dünyanın geldiği son noktayı sizin için derledik. İşte sihir dolu evrenin detayları ve gelecekte bizi bekleyen yeni projeler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2026 - 08:30 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Popüler kültürün en büyük fenomenlerinden biri olan Harry Potter, orijinal hikayenin bitişinin ardından da büyümeye ve hayranlarını şaşırtmaya devam ediyor. Açık dünya oyunlarıyla Hogwarts'ı keşfetmekten, Londra'daki orijinal film setlerini gezmeye kadar bu evrende yapılabileceklerin sınırı her geçen gün genişliyor. Gelin hep birlikte bu devasa markanın dünden bugüne nasıl genişlediğine yakından bakalım, işte detaylar!

        2

        BÜYÜCÜLÜK DÜNYASI OYUN EKRANLARINDA

        Büyücülük dünyası, kendi asasını sallamak ve Hogwarts koridorlarında özgürce dolaşmak isteyen hayranlar için oyun sektöründe oldukça geniş bir yer kaplıyor.

        3

        Özellikle 2023 yılında piyasaya sürülen ve satış rekorları kıran açık dünya rol yapma oyunu Hogwarts Legacy, bu alandaki en iddialı yapımların başında geliyor. Nostalji arayan oyuncular için 2001 ile 2011 yılları arasında çıkan klasik EA aksiyon oyunları veya eğlence odaklı Lego Harry Potter serisi hala popülerliğini koruyor.

        Görsel: Steam

        4

        Rekabetçi ruhlar Quidditch Champions ile sahaya inerken, mobil dünyada Hogwarts Mystery ve Magic Awakened gibi yapımlar oyunculara her an büyü dünyasına bağlanma imkanı sunuyor.

        Görsel: EA

        5

        BEYAZPERDEDE YENİ BİR DÖNEM VE EK KİTAPLAR

        Harry Potter'ın doğumundan çok öncesini, karanlık büyücü Grindelwald ve efsanevi Dumbledore arasındaki destansı mücadeleyi anlatan Fantastik Canavarlar serisi, evreni sinema perdesinde genişleten en önemli adımlardan biri oldu.

        Görsel: IMDb

        6

        Toplamda üç filmden oluşan bu seri, izleyicileri büyücülük tarihinin karanlık dönemlerine götürüyor. Elbette genişleyen bu evren sadece filmlerle sınırlı değil.

        7

        Hogwarts öğrencilerinin okuduğu ders kitapları veya onlara anlatılan masallar da gerçek dünyada okurlarla buluştu. Çağlar Boyu Quidditch, Fantastik Canavarlar Nelerdir Nerede Bulunurlar ve Ozan Beedle'ın Hikayeleri gibi eserler, roman formatından çıkarak evrenin mitolojisini ve arka planını keşfetmek isteyen sadık okuyuculara benzersiz bir kaynak oluşturuyor.

        8

        SAHNELERDEN EKRANLARA TAŞAN PROJELER

        Orijinal serinin kaldığı yerden tam 19 yıl sonrasını anlatan Harry Potter ve Lanetli Çocuk, tiyatro sahnelerinde büyük bir yankı uyandırdı. Harry'nin oğlu Albus'a odaklanan bu resmi tiyatro oyununun metni, daha sonra kitap olarak da yayımlanarak tüm dünyada geniş bir kitleye ulaştı.

        9

        Öte yandan, televizyon dünyasında da büyük bir beklenti hakim. Kitapların çok daha detaylı bir şekilde işleneceği, her kitabın bir sezon olarak planlandığı HBO dizisi için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Tamamen yeni bir oyuncu kadrosuyla hayata geçirilecek olan ve on yıl sürmesi hedeflenen bu uzun soluklu proje, markanın geleceği için büyük önem taşıyor.

        Görsel: YouTube

        10

        HOGWARTS'I GERÇEK HAYATTA YAŞAMAK

        Bu devasa kurgusal marka sadece ekranlarla ve sayfalarla sınırlı kalmıyor, hayranlarına unutulmaz gerçek dünya deneyimleri de vadediyor. Dünyanın farklı noktalarında bulunan Universal Studios tema parklarında, aslına uygun olarak inşa edilmiş devasa Hogwarts kalesini gezmek ve ünlü Hogsmeade köyünün sokaklarında dolaşarak meşhur kaymakbirasının tadına bakmak mümkün.

        11

        Daha otantik bir deneyim arayanlar içinse Londra'daki Warner Bros. stüdyo turu devreye giriyor. Filmlerin çekildiği orijinal setlerin, oyuncuların giydiği kostümlerin ve ikonik eşyaların sergilendiği bu devasa alan, ziyaretçileri tam anlamıyla filmlerin büyülü atmosferinin merkezine bırakıyor.

        Haberi Hazırlayan: Yağmur Polat
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD-İsrail İran Savaşı'nda son durum!
        ABD'de "Krallara Hayır" protestoları düzenlendi
        ABD'de "Krallara Hayır" protestoları düzenlendi
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        Neçirvan Barzani'nin konutuna saldırı
        ABD'ye ait amfibi hücum gemisi bölgeye ulaştı
        ABD'ye ait amfibi hücum gemisi bölgeye ulaştı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Mesud Pezeşkiyan'dan uyarı
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Uyku için en iyi ses hangisi?
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        Oyuncu Hande Erçel'in savcılık ifadesi ortaya çıktı!
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        JD Vance: Yakında oradan çıkacağız
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran: 230'dan fazla çocuk hayatını kaybetti
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        İran'da hastaneler, savaşın en büyük yükünü taşıyor
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        Körfez ülkelerinde 'İran' bölünmesi
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        İngiliz devi Arda Güler'in peşinde!
        Depremde yıkılan evde cinayet
        Depremde yıkılan evde cinayet
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Bir lider öldü, sistem yeniden kuruldu
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da dev hedef: Bruno Fernandes!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Anne Zuhal Kalaycıoğlu’nun ifadesi ortaya çıktı!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        Galatasaray'da zorlu fikstür!
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Kocam aristokrat bir aileden geliyor"
        "Karıma çok teşekkür ediyorum"
        "Karıma çok teşekkür ediyorum"
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı
        Karlar Ülkesi Elsa'nın ve K-Pop İblis Avcıları Rumi'nin sesi Begüm Günceler Göker merak edilenleri anlattı